Morgens gibt es nichts Schmackhafteres als ein Stück frischen Zopf mit hausgemachter Konfitüre. Wie der süsse Brotaufstrich so lange wie möglich hält, erfährst du hier.

Lea Lozano

Sommerfrüchte wie jegliche Beeren, Aprikosen oder Pfirsiche eignen sich nicht nur zum direkten Verzehr, sondern man kann daraus auch wunderbar Konfi machen. Damit die Marmelade so lange wie möglich hält, gilt es einige Dinge zu beachten. Mit den folgenden Tipps klappt es garantiert.

Je mehr Zucker, desto länger die Haltbarkeit

Die Zutat, die bei der Marmelade für die Haltbarkeit sorgt, ist der Zucker. Besteht zwischen den Früchten und dem Zucker ein Verhältnis von eins zu eins, ist die Marmelade ungefähr ein Jahr haltbar. Magst du deinen Brotaufstrich weniger süss und verwenden doppelt so viele Früchte wie Zucker, solltest du die Marmelade schneller aufbrauchen.

Lagere die Konfi am besten an einem dunklen, kühlen Ort, um die Haltbarkeit zu maximieren. Sobald ein Glas offen ist, sollte man es jedoch in den Kühlschrank stellen.

Gläser sterilisieren

Damit Marmelade möglichst lange hält, ist Sauberkeit bei der Herstellung ein wichtiger Faktor. Deshalb solltest du die Gläser, bevor du sie mit Konfi füllst, sterilisieren. Koche dafür einen Topf mit Wasser auf und lege sowohl die Gläser als auch die Deckel für zehn Minuten in das kochende Wasser.

Lasse die Gläser anschliessend kurz abtropfen und gib die fertige Konfi direkt hinein. Wichtig: Fasse die Gläser nicht innen oder am Rand an. Ansonsten können erneut Keime ins Glas gelangen. Deckel drauf – und fertig! So sollte die Marmelade je nach Zuckergehalt ungefähr ein Jahr halten.

Randvoll füllen

Je weniger Platz für Sauerstoff im Konfiglas bleibt, desto besser für die Haltbarkeit. Fülle deine Gläser deshalb jeweils bis oben hin und verschliesse sie direkt. Stelle die vollen Gläser dann für ungefähr zehn Minuten auf den Kopf – so kann die Luft entweichen und mögliche restliche Keime am Deckel werden abgetötet.

Nicht mehr schön, heisst nicht verdorben

Durch den Lichteinfluss kann es sein, dass die hausgemachte Marmelade nach ein paar Monaten ihre natürlich leuchtende Farbe verliert und dafür einen leichten Braun- oder Grauton annimmt. Dies ist jedoch ganz normal und bedeutet nicht, dass die Konfi nicht mehr gut ist.

Vertraue auf dein Bauchgefühl, wenn du glaubst, dass die Marmelade verdorben sein könnte. Wenn sie normal riecht und kein Schimmel zu sehen ist, bist du auf der sicheren Seite.