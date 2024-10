Kinder, die an Halloween Süsses sammeln, kommen manch einem ganz gelegen zum Entrümpeln der Schoggi-Schublade. Sind alte Gummibärli und Co. gefährlich? Wir haben beim Luzerner Kantonschemiker Silvio Arpagaus nachgefragt.

Oft landen im Halloween-Körbli Süssigkeiten zweifelhafter Herkunft. Ein Grund, sie zu entsorgen? Foto: Shutterstock

Sylvie Kempa Redaktorin Service

Wenn Wednesday Addams auf Joker trifft, ist Halloween. Ein ursprünglich keltischer Brauch, der in den USA kommerzialisiert wurde und sich mittlerweile auch in der Schweiz etabliert hat: Am 31. Oktober – sobald es eindunkelt – ziehen gruselig kostümierte Kinder um die Häuser, klingeln an fremden Türen und verlangen «Süsses oder Saures». Im Klartext bedeutet das: Wer kein Schleckzeug rausrückt, muss mit einem Streich rechnen.

Obwohl laut Umfragen nur knapp die Hälfte der Schweizer Familien den Brauch feiert, stossen die Kinder an vielen Türen auf Wohlwollen und Grosszügigkeit. Sie füllen an diesem Abend nicht nur ihre mitgebrachten Körbchen und Taschen mit Schokolade, Bonbons und Gummibärli, sondern auch gleich ihre Mägen.