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Essbar oder gefährlich: was tun, wenn Knoblauch keimt?
Essbar oder gefährlich?
Was tun, wenn der Knoblauch keimt?
Knoblauch ist lecker und gesund. Doch was tun, wenn die gelagerten Zehen nach einiger Zeit beginnen auszutreiben?
Publiziert: 07:50 Uhr
|
Aktualisiert: 07:55 Uhr
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