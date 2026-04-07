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Essbar oder gefährlich?
Was tun, wenn der Knoblauch keimt?

Knoblauch ist lecker und gesund. Doch was tun, wenn die gelagerten Zehen nach einiger Zeit beginnen auszutreiben?
Publiziert: 07:50 Uhr
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Aktualisiert: 07:55 Uhr
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