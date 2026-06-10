Die Kirschsaison läuft auf Hochtouren. Die roten Früchte gehören für viele zum Sommer dazu. Doch selbst Kirschen, die im Laden oder auf dem Markt perfekt aussehen, können eine unangenehme Überraschung bereithalten: kleine Maden im Innern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kirschen mit Löchern oder Rissen können Insektenbefall anzeigen

Salzwasser-Test enthüllt Larven: 10 bis 15 Minuten warten

Unregelmässige Farbe oder weiche Konsistenz sind mögliche Hinweise auf Befall

Blick Lifestyle

Rot und lecker sehen sie alle aus, aber ist dem wirklich so oder hat die Kirsche madige Bewohner? Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich erkennen, ob die Früchte befallen sind.

Auf diese Anzeichen solltest du achten

Ein erster Hinweis liefert die Schale. Wurmige Kirschen weisen oft winzige Löcher, kleine dunkle Punkte oder leichte Vertiefungen auf. Dabei handelt es sich häufig um Stellen, an denen Insekten ihre Eier abgelegt haben. Auch feine Risse rund um den Stiel können verdächtig sein.

Ebenso lohnt sich ein Blick auf Farbe und Oberfläche. Frische Kirschen haben in der Regel eine gleichmässige Färbung, glänzen leicht und fühlen sich fest an. Befallene Früchte wirken dagegen manchmal matt oder unregelmässig gefärbt.

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Die Konsistenz verrät viel

Wer Kirschen in der Hand hält, kann auch ihre Festigkeit prüfen. Fühlt sich eine Frucht deutlich weicher an als die übrigen oder gibt sie beim Drücken ungewöhnlich stark nach, könnte das Fruchtfleisch bereits beschädigt sein.

Absolute Gewissheit bringt allerdings erst ein Blick ins Innere. Wird die Kirsche aufgeschnitten oder angebissen, lassen sich allfällige Schäden oder die typischen kleinen, weissen Larven sofort erkennen.

Der einfache Test mit Salzwasser

Es gibt einen unkomplizierten Trick, um Kirschen vor dem Essen zu überprüfen.

Dafür die Früchte in eine Schüssel mit Wasser legen und etwas Salz hinzufügen. Nach etwa 10 bis 15 Minuten zeigen sich mögliche ungebetene Gäste: Befinden sich Larven in den Kirschen, verlassen sie die Früchte und treiben an die Wasseroberfläche.

Der Salzwasser-Test gilt deshalb als einfache Methode, um befallene Kirschen vor dem Verzehr zu entdecken.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, der Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.