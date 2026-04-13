Um möglichst zarte Spargeln zu bekommen, schneidet man die Schale meistens weg. Diese gehört aber nicht in den Abfall, sondern kann vielseitig weiterverwendet werden.

Bettina Widmer

Der Spargelverkauf läuft gerade auf Hochtouren. Kein Wunder, schliesslich sollte man sich das gesunde Gemüse in der Saison nicht entgehen lassen. Während aus den geschälten Spargeln tolle Gerichte kreiert werden, landen die Schalen oftmals im Abfalleimer. Viele wissen nämlich nicht, dass sich die Schalen noch verwerten lassen. Durch die Weiterverwendung profitiert man nicht nur selbst, sondern leistet auch einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung.

1 Spargelcremesuppe aus Schalen

Enden und Schalen von Spargeln kannst du wunderbar zu einer Spargelcremesuppe verarbeiten.

Menge (für 4 Pers.) Zutaten 1 kg weisse oder grüne Spargelschalen 1 l Wasser 50 g Butter 2 EL Mehl 1 Prise Muskat etwas frisch gepresster Zitronensaft etwas Salz und Pfeffer etwas Sahne

So gehts:

Spargelschalen gut waschen, in einen Topf mit kaltem Wasser geben und 30 Minuten lang kochen. Flüssigkeit durch ein Sieb geben und im Topf auffangen. Die ausgekochten Spargelschalen wegwerfen. Butter in einem zweiten Topf auf niedriger Stufe schmelzen lassen. Mehl dazugeben, schrittweise daruntermischen und rühren, bis eine solide Masse entsteht. Spargelsud langsam dazugeben und weiterrühren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Zum Schluss noch Zitronensaft und Sahne dazugeben.

2 Spargelsud

Um den Geschmack von verschiedenen Speisen zu verfeinern, eignet sich Spargelsud. Die Flüssigkeit dient als Grundlage für Saucen, Suppen oder Risotto und lässt sich einfach mit Spargelschalen herstellen.

Menge (für 400 ml Spargelsud) Zutaten 500 g weisse oder grüne Spargelschalen 500 ml Wasser 1/2 TL Salz

So gehts:

Gewaschene Spargelschalen in einem Topf aufkochen. Salz hinzugeben und weitere 30 Minuten lang kochen. Sud durch ein Sieb abgiessen und die Spargelreste wegwerfen. Das Ganze in die vorbereiteten Gläser leeren und kühl lagern.

3 Spargelsalz

Man muss nicht immer herkömmliches Salz verwenden, um Spargelgerichte zu würzen. Selbstgemachtes Spargelsalz eignet sich noch besser, denn man fügt der Speise damit noch einen Geschmacksverstärker dazu.

Menge Zutaten 500 g weisse oder grüne Spargelschalen 3 EL grobes Salz

So gehts:

Spargelschalen im Backofen bei 100 Grad Umluft trocknen. Den Backofen etwas offen lassen, damit die Feuchtigkeit richtig abziehen kann. Die Schalen nach dem Trocknungsprozess mit einer Küchenmaschine verkleinern. Zum Schluss die verkleinerten Schalen mit Salz mischen und in einen Behälter füllen.

4 Geschmack von Ofenspargeln verfeinern

Um das Aroma von Ofenspargeln zu verstärken, eignen sich Spargelschalen hervorragend. Bevor man die Ofenspargeln in die Backform legt, verteilt man die Schalen auf dem Boden. Erst dann kommen die Spargeln obendrauf. Zu guter Letzt gibt man nochmals eine Schicht mit Schalen dazu und lässt das Ganze im Ofen garen.