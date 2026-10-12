Weshalb werden Mandarinen im Supermarkt so häufig in roten Netzen angeboten? Dahinter steckt mehr als praktische Verpackung. Die Farbe kann beeinflussen, wie wir das Obst wahrnehmen.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer im Supermarkt Mandarinen kauft, greift häufig zu einem roten Netz. Das ist kein Zufall: Die Farbe der Verpackung kann dafür sorgen, dass die Früchte kräftiger orange und damit reifer und appetitlicher wirken. Verantwortlich dafür ist ein optischer Effekt, der auch als Bezold-Effekt bekannt ist.

Das Auge lässt sich von der Verpackung täuschen

Unsere Farbwahrnehmung funktioniert nicht unabhängig von der Umgebung. Welche Farbe wir erkennen, hängt auch davon ab, welche Farben daneben befinden. Bei Mandarinen im roten Netz kann dieser Effekt dazu führen, dass die Schalenfarbe intensiver erscheint. Das ist vor allem bei Früchten interessant, die noch grünliche Stellen aufweisen. Durch das rote Netz können sie optisch gleichmässiger orange wirken, als wenn man sie ohne Verpackung betrachtet.

Der Effekt ist nicht auf Mandarinli oder Orangen beschränkt. Auch andere Obst- und Gemüsesorten werden in farblich abgestimmten Netzen angeboten. Die Verpackung soll dabei nicht nur schützen und den Transport erleichtern, sondern kann zugleich die optische Wirkung der Ware beeinflussen. So befinden sich Limetten meist in grünen Netzen, Zitronen in gelben oder Marroni werden meist in braunen Netzen angeboten.

Nicht nur bei Mandarinen kommt Farbe ins Spiel

Dass Verpackungsfarben die Wahrnehmung von Lebensmitteln beeinflussen können, ist auch aus anderen Bereichen bekannt. Bei verschiedenen Produkten wird die Gestaltung gezielt eingesetzt, um bestimmte Farbeindrücke zu unterstützen. Käse ist zum Beispiel oft gelb verpackt.

So können farbige Verpackungsfolien oder bedruckte Sichtfenster, wie oft bei geräuchertem Lachs der Fall ist, die Wahrnehmung eines Lebensmittels verändern. Entscheidend ist dabei, wie das Produkt und seine Verpackung zusammen wirken.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jedes Lebensmittel in einer farblich passenden Verpackung automatisch besser aussieht. Wie stark der Effekt ausfällt, hängt unter anderem von den verwendeten Farben und den tatsächlichen Eigenschaften des Produkts ab.

Verrät die Farbe, wie süss eine Mandarine ist?

So überzeugend die Früchte im roten Netz aussehen mögen: Über ihren Geschmack sagt die Verpackungsfarbe natürlich gar nichts aus. Ob eine Mandarine süss, saftig oder eher säuerlich schmeckt, lässt sich daraus nicht zuverlässig ableiten.

Auch eine besonders kräftige orange Schale ist kein sicherer Beweis dafür, dass eine Frucht reif oder süss ist. Die Farbe kann von der Sorte und den Anbaubedingungen beeinflusst werden.

Das rote Netz ist deshalb vor allem ein Beispiel dafür, wie stark der erste optische Eindruck unsere Kaufentscheidung beeinflussen kann. Wer Mandarinen auswählt, sollte sich also nicht allein von ihrer Farbe leiten lassen.