DE
FR
Abonnieren

Einfach Claudio fragen
Wie gelingt ein gutes Bärlauch-Öl?

Bärlauch spriesst derzeit wie wild – und polarisiert. Claudio Del Principe mag den Frühlingsboten und verrät Tipps zur Herstellung von Öl, Butter und Pesto aus Bärlauch.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/6
Ein Spritzbeutel spielt beim Herstellen von Bärlauch-Öl eine wichtige Rolle.
Foto: „a casa“, Band 2, AT Verlag

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bärlauch frisch verarbeiten ist der Trick; lieber selbst sammeln
  • Das aromatische Bärlauch-Öl hält sich im Kühlschrank bis zu drei Monate lang
  • Salate, Suppen, Saucen, Risotto, Pasta oder Fleisch- und Fischgerichte veredeln
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Claudio Del Principe_Portrait (19 von 30).jpg
Claudio Del PrincipeKolumnist

Eine Leserin fragt: «Ist Bärlauch-Bashing jetzt im Trend? Alle um mich herum hassen ihn. Hast du ein Rezept dagegen und vielleicht auch, wie man Bärlauch am besten konserviert?» Stimmt! Jeden Frühling spriessen mit dem Bärlauch auch derbe Sprüche gegen das zarte Kraut. Wer zu den Guten gehören will, muss böse sein zum Bärlauch, so scheint es.

Aber nur weil gefühlt fast überall Bärlauch draufsteht und drinsteckt, heisst das ja nicht, dass der Bärlauch selbst schlecht wäre. Es liegt wohl mehr daran, dass die Leute ihn nicht frisch verarbeiten. Wie bei den meisten Wildpflanzen und Kräutern gilt: je frischer, desto besser! Heisst, lieber selber sammeln als kaufen. Aber auch dann nehmen viele kein Blatt vor den Mund und finden: Bärlauch stinkt einfach nur grusig, Punkt.

Mein Rezept dagegen? Einfach ignorieren. Oder, nein, noch besser: Zeig ihnen meine Tipps! Um unser Haus herum spriesst der Bärlauch gerade wie wild. Auch bei einem Waldspaziergang liegt einem jetzt ein ganzes Bärlauch-Meer zu Füssen. Eine fantastische Möglichkeit, diesen scharfen, intensiven Frühlingsboten lange zu konservieren und dann dosiert einzusetzen, ist, ein aromatisches Öl daraus zu machen. Das hält sich im Kühlschrank locker drei Monate.

Bärlauch richtig konservieren

Ich pflücke eine Handvoll junge Blätter, die höchstens 15 cm lang sind. Kurz abbrausen und trockenschleudern. Dann lasse ich sie in einem Topf mit 200 ml Sonnenblumenöl 15 Minuten bei exakt 60 Grad ziehen. Olivenöl eignet sich übrigens nicht, weil es zu intensiv schmeckt und beim Mixen bitter werden kann. Danach das Bärlauch-Öl 5 Minuten lang fein mixen. Durch ein feines Sieb oder Mulltuch in einen hohen Behälter fliessen lassen.

Mehr Kolumnen von Claudio del Principe
Was ist der Unterschied zwischen Bufala, Burrata und normaler Mozzarella?
Einfach Claudio fragen
Kochbuchautor erklärt
Mozzarella – Bufala, Burrata und Co
Macht Pasta dick?
Einfach Claudio fragen
Kochbuchautor erklärt
Macht Pasta dick?
Hast du ein gutes Rezept für Rindstatar?
Einfach Claudio fragen
Kochbuchautor mit Tipps
Hast du ein gutes Rezept für Rindstatar?
Gibt es noch Hoffnung für Cavolo nero?
Einfach Claudio fragen
Kochbuchautor erklärt
Gibt es noch Hoffnung für den Blattkohl Cavolo nero?

Dann kommt der entscheidende Schritt, den mir Spitzenkoch Heiko Nieder verraten hat: Das Bärlauch-Öl in einen Einweg-Spritzbeutel füllen und diesen 1 Stunde aufhängen. Dabei sammelt sich unten in der Spitze des Spritzsacks das bräunliche Vegetationswasser. Die Spitze anschneiden und das Wasser vorsichtig ablassen. Voilà: Reines, grellgrünes, intensives Bärlauch-Öl!

Am besten gleich in eine Plastikspritzflasche füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Damit lassen sich Salate, Suppen, Saucen, Risotto, Pasta oder Fleisch- und Fischgerichte veredeln. Anstelle von Bärlauch kann man so natürlich auch andere Kräuteröle herstellen. Mit Petersilie, Dill, Basilikum und so weiter. Alternativ mache ich gerne Bärlauchbutter: Die gewaschenen und getrockneten Blätter fein hacken, salzen, pfeffern, etwas Zitronenabrieb dazu und mit weicher Butter mischen. Auf Frischhaltefolie geben, eine Rolle formen und ab in den Tiefkühler damit.

Für ein frisches Bärlauchpesto die gewaschenen und getrockneten Blätter mit Parmesan, Pinienkernen, Salz und Pfeffer im Mixer grob pürieren. Mit Olivenöl extra vergine mischen, fertig!

Rezepte mit Bärlauch
Brötchen mit Bärlauch
Einfach, schnell, lecker
3 Eier-Rezepte mit Bärlauch zum Frühstück
Gebratene Felchenfilets mit Bärlauchbutter und Kartoffel-Spargel-Salat auf dem Teller
Frische Frühlingsfische
Felchenfilets mit Bärlauchbutter zum Nachkochen
Give me Five
Give me Five
Spätzl-Rezept von Starköchin Meta Hiltebrand
Das sind die beliebtesten April-Rezepte
Home-Kitchen-Hitparade
Das sind die beliebtesten April-Rezepte
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen