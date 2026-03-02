Mozzarella gibt es in verschiedenen Arten, jede mit einzigartigen Eigenschaften. Von der traditionellen Büffelmilch-Variante bis zur cremigen Burrata bietet dieser italienische Käse vielfältige Genussmöglichkeiten für unterschiedliche Gerichte.

Mozzarella: Unterschiede und Rezept-Tipps

Traditionelle Herstellung in Italien beeindruckt durch Handwerk und Geschmack

Fünf Mozzarella-Arten: Mozzarella, Bufala, Fiordilatte, Burrata und Stracciatella

Claudio Del Principe Kolumnist

Ein Leser fragt, wie sich die diversen Arten von Mozzarella unterscheiden, und nach Tipps, welche am besten zu was passt? Erst mal danke, dass du Mozzarella in weiblicher Form schreibst! Mir bleibt das Wort jeweils im Hals stecken, wenn es (laut Duden) männlich geschrieben oder gesprochen wird. Es ist aber nicht «der Mozzarellakäse», sondern einfach «die Mozzarella». Und die Mehrzahl ist auch nicht «Mozzarellas» (igitt!), sondern «Mozzarelle».

Ich habe traditionelle kleine Käsereien in Battipaglia bei Napoli und in Apulien besucht und war tief beeindruckt von Handwerk, Konsistenz und Geschmack. Wenn immer möglich empfehle ich darum, einen Bogen um industriell hergestellte Produkte zu machen. Aus Schweizer Herstellung lege ich meine Hand ins Feuer für die Produkte von Idea Salentina aus Kemptthal.

Mozzarella, die (Substantiv, weiblich, Mehrzahl: Mozzarelle)

Mozzarella ist ein sogenannter Pasta-Filata-Käse und streng genommen aus Büffelmilch. Vor allem industriell hergestellte Mozzarella wird jedoch auch aus Kuhmilch gemacht. Der Käsebruch wird aus der Molke geschöpft, in heissem Wasser zu Fäden gezogen und dann zu Kugeln geformt. Mozzarella aus Kuhmilch passt zu Tomaten, Salat, Gemüse, auf Pizza und eignet sich zum Überbacken.

Mozzarella di Bufala, die (Substantiv, weiblich, Mehrzahl: Mozzarelle di Bufala)

Die ursprünglichste Form von Mozzarella, kurz auch nur als Bufala bezeichnet. Traditionell in der Region Kampanien ausschliesslich aus fettreicher, geschmackvoller Büffelmilch hergestellt. Je frischer, desto besser. Für sich allein ein Genuss oder in Kombination mit Tomaten, Salat oder Gemüse. Ist supersaftig und eignet sich daher nicht, um auf der Pizza mitgebacken zu werden. Die Pizza kann aber nach dem Backen damit belegt werden.

Fiordilatte, der (Substantiv, männlich, Mehrzahl: Fiordilatte)

Als Fiordilatte wird Mozzarella bezeichnet, die ausschliesslich aus Kuhmilch hergestellt wird.

Burrata, die (Substantiv, weiblich, Mehrzahl: Burrate)

Burrata kommt ursprünglich aus Andria in Apulien und wird aus Kuhmilch hergestellt. In einer Hülle aus Mozzarella befindet sich Stracciatella, eine Mischung aus Käsebruch und Rahm. Am besten halbieren und die Schnittflächen mit einem Faden Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. Passt zu allerlei Antipasti.

Stracciatella, die (Substantiv, weiblich, Mehrzahl: Stracciatelle)

Ist supercremig. Sie besteht aus faserigem Käsebruch und Rahm. Stracciatella geniesst man am besten auf geröstetem Brot oder knuspriger Focaccia. Klassisch in Kombination mit Sardellen. Gerne auch gewürzt mit einem Faden Olivenöl, Salz und Pfeffer. Man kann damit auch ein Pastagericht veredeln oder zu Gemüse servieren.