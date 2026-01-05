Kennt ihr das auch? Nach einem gemütlichen Raclette-Abend bleiben einfach immer ein paar Scheiben Käse übrig, die irgendwie niemand mehr essen mag. Kein Problem! Wir zeigen euch, wie ihr aus den Resten im Handumdrehen ein leckeres Abendessen zaubern könnt:

Raclette macht schnell satt. Daher kann es mal vorkommen, dass nach dem Raclette-Essen einige Scheiben übrig bleiben. Dann stellt sich die Frage, was man mit den Resten anfangen soll. Hier ein paar Möglichkeiten.

1 Raclette-Risotto

Wenn ihr eurem Risotto ein schmackhaftes Aroma verleihen möchtet, könnt ihr euch an einem Risotto al raclette probieren. Das typisch italienische Reisgericht kann man wie gewohnt zubereiten. Kurz bevor ihr dann die Pfanne vom Herd nehmt, gebt den feingeschnittenen Raclettekäse dazu und rührt ihn ein. Zusätzlich könnt ihr noch einen Esslöffel Butter dazugeben und daruntermischen. Voilà, schon ist das Raclette-Risotto bereit zum Geniessen!

2 Piadina mit Raclette und Schinken

Habt ihr Piadina, Tortillas oder Dürüm-Fladenbrot im Schrank? Dann könnt ihr euch eine italienische Piadina mit Raclette und Schinken zaubern. Natürlich muss die Füllung nicht zwingend Schinken enthalten, jedoch kombiniert er sich geschmacklich hervorragend mit dem Raclettekäse. Legt die Piadina in eine trockene Bratpfanne und erhitzt diese von beiden Seiten ganz kurz. Füllt sie dann nach Lust und Laune: Die Füllung sollte auf die Hälfte des Brotes verteilt werden. Anschliessend kann man den Fladen in der Mitte falten und nochmals von beiden Seiten in der Pfanne erwärmen.

3 Kartoffelauflauf mit Raclette

Auch im Backofen können Raclettereste wiederverwertet werden. Kocht dafür Kartoffeln etwa 20 Minuten lang. Anschliessend kann man die Kartoffeln in Würfel schneiden und in eine eingefettete Auflaufform legen. Dann können Crème fraîche oder Béchamelsauce über die Kartoffeln gegeben werden. Hinterher das Ganze gut würzen und mischen. Anschliessend die Kartoffeln mit Raclettekäse bedecken. Nach Belieben noch Raclettegewürz darüberstreuen und bei 180 Grad etwa 20 Minuten gratinieren.

4 Quesadillas

Auch in ein mexikanisches Gericht kann man Raclettereste einbauen. Breitet einen Tortillafladen aus und verteilt darauf den Käse, die Tomaten und das Avocadopüree. Anschliessend kann die Füllung gewürzt werden, bevor sie mit einer zweiten Tortilla abgedeckt wird. Bratet die Quesadilla – ohne Fett – beidseitig goldbraun.

5 Raclette-Omelett

Die Reste können auch wunderbar in einem Omelett verwertet werden. Schlagt dazu einfach Eier auf und gebt den Käse fein geschnitten dazu. Nach Belieben könnt ihr auch noch andere Zutaten hinzufügen, wie Gemüsereste oder Würste. Danach in einer Pfanne etwas Butter oder Öl erhitzen, Teig hineingiessen und die Omelette bei mittlerer Hitze goldbraun braten.

6 Schinken-Käse-Toast

Man braucht nicht zwingend Schmelzkäse, um einen Käse-Toast herzurichten. Legt die Raclettereste gemeinsam mit Schinken zwischen zwei Toastbrote. Falls ihr einen Toast-Grill besitzt, könnt ihr die Toasts darin erhitzen. Es geht aber auch ohne Probleme in einer normalen Pfanne.