Der erste Eindruck zählt – gerade im Bewerbungsgespräch. Ein gutes Outfit ersetzt zwar keine Kompetenz, es unterstreicht sie aber: Wer sich wohlfühlt in dem, was er trägt, wirkt automatisch sicherer, klarer und präsenter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Richtige Kleidung für Bewerbungsgespräche: Stil je nach Branche anpassen

Gut sitzende Kleidung und dezente Accessoires wirken professionell und hochwertig

Schwarz, Navy, Grau und Creme bleiben beliebte und sichere Farboptionen

Valeska Jansen

1 Branche checken, Stil anpassen

Je formeller das Umfeld (Bank, Kanzlei, Konzern), desto klassischer darf der Look sein: Anzug oder Kostüm, gedeckte Farben, saubere Linien. In Kreativbranchen, Medien oder Start-ups funktioniert ein moderner Mix aus Tailoring und entspannten Teilen – zum Beispiel weit geschnittene Stoffhose, Hemd oder feiner Strick und ein zeitgemässer Blazer.

2 Persönlichkeit statt Verkleidung

Niemand wirkt überzeugend in einem Outfit, das sich wie ein Kostüm anfühlt. Wähle deshalb Schnitte und Farben, die du kennst und magst – nur eine Spur reduzierter. Ein besonderer Gürtel, ein Signature-Schmuckstück oder dezente Farbe bei Bluse oder Hemd reichen, um Individualität zu zeigen, ohne laut zu sein.

3 Klare Linien, gute Passform

Egal ob Kleid, Hosenanzug oder Kombination: Alles steht und fällt mit der Passform. Schultern sollten sitzen, Hosen nicht einschneiden, Röcke beim Sitzen nicht zu kurz wirken. Wenn nötig, lieber einmal zum Ändern geben – ein gut sitzendes Teil wirkt automatisch hochwertiger und professioneller.

4 Schuhe und Tasche im Blick

Schuhe sollten sauber, geschlossen und zum Gesamtbild passend sein. Loafer, schlichte Stiefeletten, dezente Heels oder gepflegte, minimalistische Sneakers (in lockeren Branchen) funktionieren gut. Bei der Tasche gilt: ausreichend Platz für Unterlagen, eher schlichtes Design, keine grossen Logos, kein Party-Bag.

5 Farben, in denen man auftreten kann

Schwarz, Navy, Grau und Creme sind sichere Optionen, aber ein gedecktes Grün, Bordeaux, Dunkelblau oder sanftes Camel können moderner wirken. Wichtig ist ein ruhiger Gesamteindruck: Wenn ein Teil auffälliger ist (z. B. eine farbige Bluse), halten Hose, Blazer und Schuhe sich zurück.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

6 Sauber, gepflegt, nicht überladen

Gebügelt statt verknittert, saubere Nähte, kein Tierhaar auf dem Mantel – diese Basics signalisieren Sorgfalt. Make-up und Duft lieber dezent halten, Schmuck sparsam einsetzen. Ziel ist, dass man dich wahrnimmt – nicht nur dein Parfum oder deine Ohrringe.

7 Ein Testlauf vor dem Termin

Einmal komplett anziehen, hinsetzen, aufstehen, Jacke an- und ausziehen, zur Tasche greifen: Fühlt sich alles bequem und stimmig an? So merkst du vorher, ob der Rock hochrutscht, das Hemd zu sehr spannt oder die Schuhe drücken, und gehst entspannter ins Gespräch.