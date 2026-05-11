Das Outfit von Ex-G&G-Moderatorin Jennifer Bosshard gibt bei der Operngala zu reden. Sie verweist auf Top-Model Gigi Hadid – und Mode-Experte Jeroen van Rooijen verteidigt Bosshard.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jennifer Bosshard fesselt Zürich mit giftgrünem Opernhaus-Kleid, sorgt für Diskussionen

Kleid inspiriert von Supermodel Gigi Hadid, trägt berühmte Designer-Marke

Mode-Experte Van Rooijen unterstützt Bosshard, nennt Look stilistisch stark

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Bei der Gala im Opernhaus Zürich stand die Kultur im Mittelpunkt – bis Jennifer Bosshards (33) knallgrünes Kleid den Abend kapern sollte. Die Ex-G&G-Moderatorin erschien in leuchtendem Chartreuse-Ton, benannt nach dem französischen Kräuterlikör. Während Bosshard souverän durch den Abend führte, lästerte die Modeblase im Hintergrund über den angeblichen Fashion-Fail – von «giftgrün» bis «kotzgrün» war alles zu hören.

Das Kleid ist von «Deme by Gabriella» – einem indischen Mode-Label mit Sitz in Mumbai (Indien), gegründet von der südafrikanischen Designerin Gabriella Demetriades (39). Die Chartreuse-Version wurde durch einen Auftritt von Gigi Hadid (31) bekannt. Sie lief für Luxusmarken von Versace bis Chanel und gehört zur neuen Generation der Instagram-Supermodels. Die US-Amerikanerin hat palästinensische Wurzeln und stammt aus der glamourösen Hadid-Dynastie: Vater Mohamed Hadid (77) ist Immobilienmogul, Mutter Yolanda Hadid (60) ehemaliges Model, Schwester Bella Hadid (29) ebenfalls Topmodel.

Hochzeit der Schwester – und das Kleid

Das Kleid wurde von Gigi Hadid bei der Hochzeit ihrer Halbschwester Alana Hadid (41) getragen. Alana, die als Designerin und Unternehmerin in Los Angeles lebt, heiratete ihren Partner Ross Williams auf dem Anwesen von Vater Mohamed Hadid.

Während Zürich sich anonym das Maul über Jennifer Bosshard zerreisst, stellt sich Mode-Experte Jeroen van Rooijen (53) schützend vor die Moderatorin: «Jennifers grünes Kleid war kein Missgriff, alles bestens so – das war ein interessantes Modell, sie hat die Figur dafür und es hob sie farblich und stilistisch aus dem Ozean der sonst recht biederen Theaterröcke heraus. Sie hat meinen Segen und Support.»

Positives Feedback aufs Outfit erhielt Kim de l'Horizon (34): Der Literatur-Star kam im weit geschnittenen Blazer zur Operngala, kombiniert mit rotem Oberteil. Dramaturg Bendix Fesefeldt war Kim de l'Horizons Begleitung – er kreuzte im Adidas-Kleid auf, das Theater-Gänger bereits aus Kim de l'Horizons «Blutbuch»-Bühnenadaption kennen.