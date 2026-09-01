Zwischen Yoga-Matte, Infinitypool und eigener DOT-Kosmetiklinie inszeniert das Kurhaus Cademario Selfcare als kuratierten Reset. Ein Wochenende lang fühlt sich Wellness hier weniger nach Flucht an – und mehr nach bewusst gesetztem Punkt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Kurhaus Cademario bietet ein entspannendes Wellness- und Yoga-Wochenende hoch über dem Luganersee

Die hauseigene DOT Cosmetics sorgt für personalisierte Behandlungen und einen Signature-Duft

2200 m² Wellnessbereich mit Spa, Yoga, Treatments und gesunder DOT Licious Küche

Valeksa Jansen

Ein Wellness- und Yoga-Wochenende im Kurhaus Cademario erzählt sich weniger als eine Reise, sondern wie ein kurzes Umprogrammieren des eigenen Systems. Es geht nicht darum, «rauszukommen», sondern darum, temporär einen anderen Umgang mit Körper, Kopf und Kalender zu testen – in einer Umgebung, die diesen Reset ästhetisch fast mühelos unterstützt. Das Haus hoch über dem Luganersee inszeniert Wellness nicht als Spektakel, sondern als kontrollierte Reizreduktion: klare Linien, gedämpfte Farben, viel Glas, viel Horizont. Auf rund 2200 Quadratmetern Wellnessbereich bewegt man sich zwischen Zimmer, Spa, Yogaraum und Treatment-Bereich wie in einer sorgfältig kuratierten Blase, in der der Alltag zwar kurz Thema ist – aber nur, um bewusst ausgeblendet zu werden.

Eigene Kosmetiklinie

Eine zentrale Rolle spielt dabei die hauseigene Schweizer Kosmetiklinie DOT Cosmetics, die den Ort buchstäblich auf die Haut übersetzt. Die Produkte sind auf Regeneration und Personalisierung angelegt und werden im DOT Spa als roter Faden durch die Treatments geführt: von der Reinigung bis zur Abschlusspflege ist alles auf Textur, Temperatur und Duft abgestimmt, ohne in Over-Perfuming oder aufdringliche Effekte zu kippen. In den Gesichtsbehandlungen – etwa den Signature-Treatments, die auf Hydration, Anti-Aging oder Detox zielen – wird mit einer klaren Abfolge aus Reinigung, Peeling, Massage und Maske gearbeitet; das Resultat ist weniger ein spektakuläres «Vorher-Nachher», sondern ein sichtbar entspannteres Gesicht, das den inneren Reset direkt mittransportiert.

Treatments mit Signature-Duft

Körperlich verschiebt sich der Fokus in Richtung längerer Treatments: klassische und Aroma-Massagen, Detox-Rituale mit Peelings und Packungen oder kombinierte Programme, bei denen Rücken, Nacken und Kopf in einer Session behandelt werden. DOT Cosmetics fungiert dabei als verbindendes Element – etwa über Öle und Emulsionen, die den Signature-Duft des Hauses tragen und die Behandlungen über den Aufenthalt hinaus erinnerbar machen. Wer möchte, kann sich diesen Duft in Form ausgewählter Produkte mit nach Hause nehmen und den Kurhaus-Moment später im Alltag in kleiner Dosis reinszenieren.

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Yoga als Selfcare

Yoga funktioniert in diesem Setting als zentrales Lifestyle-Element, nicht nur als Sportprogramm. Die Sequenz am Morgen ist weniger «Workout» als Reset: frühes Licht, weiter Blick, langsame Bewegungen, die so sehr in den Tag hineinschreiben, wie andere Menschen ihre To-do-Liste ins Notizbuch. Im Idealfall wird die Praxis direkt mit einem Treatment gebündelt – etwa einer gezielten Nacken-Schulter-Massage nach einer intensiveren Vinyasa-Einheit oder einer beruhigenden DOT-Gesichtsbehandlung nach einem ruhigeren, restorativen Flow. So entsteht ein kuratierter Selfcare-Flow: erst in den Körper kommen, dann behandeln, dann ruhen.

Nichtstun als Wellnesskonzept

Auch der Spa-Bereich übernimmt die Rolle eines physischen Filters. Sole-Tepidarium, Hamam-Zeremonien, finnische Sauna, Dampfbad, Innen- und Aussenpools – alle Stationen zielen auf das gleiche Narrativ: herunterfahren, entladen, den Körper nicht als Projekt, sondern als Gegenüber wahrnehmen. In einem Lifestyle-Kontext bedeutet das: Wellness wird zur legitimierten Form von radikalem «Nichtstun», die gleichzeitig mit Bildern arbeitet, die sich nahtlos in die zeitgenössische Ästhetik von Selfcare-Feeds einfügen. DOT Cosmetics taucht hier als Hintergrundkonstante immer wieder auf – als Handcreme neben der Liege, als Bodylotion nach dem Pool, als Textur, die den Übergang vom öffentlichen Spa in den privaten Zimmerraum markiert.

Gesundes Essen und optimale Bewegung

Spannend ist, wie das Kurhaus Cademario damit eine bestimmte Vorstellung von «Balance» bedient. Hier geht es weniger um Askese, sondern um eine kuratierte Pause: gutes Essen (mit DOT Licious als gesundheitsbetonter Küchenlinie), aber nicht überladen; Bewegung, aber nicht leistungsorientiert; Treatments, die den Körper ernst nehmen, ohne ihn zu optimieren; Ruhe, aber nicht langweilig. Es ist das Setting für Menschen, die ihren Alltag mögen, ihn aber für 48 Stunden auf Silent stellen möchten, ohne gleich in ein streng geführtes Retreat mit Stundenplan einzutauchen. Yoga wird zu einem Tool, Spa und DOT Cosmetics zur Oberfläche – im Idealfall entsteht dazwischen ein Raum, in dem man kurz überprüft, welche Rituale man zurück in die Woche nehmen möchte.

Pause für mehr Selfcare

Als Lifestyle-Erzählung steht das Kurhaus damit für eine sehr gegenwärtige Sehnsucht: nicht das grosse Aussteigen, sondern das kontrollierte Innehalten. Das «perfekte» Wellness- und Yoga-Wochenende im Kurhaus Cademario ist weniger die Flucht aus dem Leben als die Premiumversion einer Pause-Taste, die man bewusst drückt. Wer hier anreist, sucht nicht nur Aussicht und Spa, sondern auch die Bestätigung, dass Selfcare mehr sein kann als eine Maske im Badezimmer – und zugleich etwas, das sich mit einem urbanen, arbeitsintensiven Lebensentwurf vereinbaren lässt.

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