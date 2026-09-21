Seien wir ehrlich: High Heels sehen super aus, bis Minute 20. Dann kommt die Reue, die Blasen und der verzweifelte Blick nach der nächsten Sitzgelegenheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mode-Tricks: So wirkt ihr grösser ohne Schmerzen oder unbequeme Schuhe

Vertikale Linien, High-Waist und Plateauschuhe strecken optisch den Körper

Körperhaltung entscheidend: Aufrechte Haltung kann Grösse um bis zu 80 % beeinflussen

Valeska Jansen

Die gute Nachricht: Ihr müsst euch nicht für «schön» oder «schmerzfrei» entscheiden. Hier kommen die Tricks, mit denen ihr optisch wachst, ohne eure Füsse zu opfern.

1. Die vertikale Linie ist eure beste Freundin

Alles, was das Auge von oben nach unten führt, streckt. Also: Hochgeschlossene Oberteile, durchgeknöpfte Cardigans offen tragen, senkrechte Nahtlinien, Streifen längs statt quer. Ein Kleid in einer Farbe von Kopf bis Fuss («Monochrome-Look») wirkt wie ein optischer Zaubertrick – plötzlich seid ihr eine einzige lange Linie und niemand checkt mehr, wo eigentlich die Taille aufhört.

Merksatz: Quer macht breit, längs macht lang. Danke, das war’s eigentlich schon mit der ganzen Wissenschaft.

2. High-Waist ist kein Trend, das ist eine Notwendigkeit

Hoch geschnittene Hosen und Röcke verschieben optisch, wo eure Beine «anfangen». Kombiniert mit einem kurzen Oberteil oder eingestecktem Shirt sieht das aus, als hättet ihr über Nacht zehn Zentimeter zugelegt. Physikalisch unmöglich, optisch Gold wert.

3. Die Illusion der Sohle: Plateau statt Absatz

Wer den Absatz nicht mag, aber trotzdem Höhe will: Plateausneaker und Chunky-Boots geben Zentimeter, ohne dass ihr wie auf Stelzen balanciert. Der Trick: gleichmässige Erhöhung unter dem ganzen Fuss statt nur unter der Ferse – eure Wirbelsäule wird's euch danken.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

4. Hosensaum auf Punkt, sonst war alles umsonst

Eine zu lange Hose, die sich am Boden staut, frisst eure ganze mühsam erarbeitete Illusion sofort wieder auf. Faustregel: Der Saum sollte gerade so den Schuh berühren, nicht darüber fallen. Zur Änderungsschneiderei ist meist billiger als gedacht und der Effekt ist brutal unterschätzt.

5. Frisur nach oben denken

Ein Dutt, eine hohe Ponytail oder einfach mehr Volumen am Oberkopf verlängern optisch den ganzen Körper. Wichtig: Volumen oben, nicht seitlich – sonst wirkt's breiter statt länger. Wer's übertreiben will: Ein bisschen Trockenshampoo an den Ansatz, Kopf nach unten, durchrubbeln, fertig ist die Extra-Höhe gratis und franko.

6. Taille markieren, aber clever

Ein Gürtel in derselben Farbe wie das Outfit (nicht als Kontrast!) markiert die Taille dezent, ohne den Körper optisch zu zerschneiden. Das Auge liest: «Ah, hier ist die Mitte» und rechnet automatisch mehr Beinlänge dazu.

7. Der Deep-V-Ausschnitt als Geheimwaffe

Ein tiefer V-Ausschnitt zieht den Blick diagonal nach unten und verlängert optisch den Oberkörper. Funktioniert bei Shirts, Kleidern und sogar Pullis. Bonus: sieht einfach gut aus, komplett unabhängig von der Körpergrösse.

8. Und wenn alles nichts hilft: Selbstbewusstsein in XXL

Ganz ehrlich? Die grösste Wirkung hat, wie ihr in einem Raum steht. Schultern zurück, Kopf hoch, Blick geradeaus – das schlägt jeden Zentimeter Absatz. Klingt nach Kalenderspruch, ist aber wissenschaftlich mehrfach belegt: Körperhaltung beeinflusst, wie gross andere uns wahrnehmen.

Fazit: Grösse ist zu 80 Prozent Illusion und zu 20 Prozent Haltung – Absätze sind dabei komplett optional. Also: Vertikale Linien, High-Waist, Plateau statt Pfennigabsatz, und Schultern zurück. Eure Füsse werden es euch am Ende des Abends danken, versprochen.