Gameboy, Tamagotchi, Pokémon: Diese knallbunten Sneaker holen die 90er direkt an unsere Füsse zurück. Was den Toy-Sneaker-Look ausmacht und wie er sich 2026 weiterentwickelt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toy-Sneaker mit knalligen Farben und Retro-Look 2026 voll im Trend

Inspiriert von Legobausteinen, kombiniert mit Y2K-Stil und modernen Materialien

Farbige Modelle: Rot, Blau, Neongrün, Violett; auch Pastelltöne verfügbar

Valeska Jansen

Je farbiger, knalliger und auffälliger, desto besser – mit dieser Einstellung sind wir schon als Kind an den Shopping-Regalen entlangstolziert. Mama aussuchen lassen? Auf keinen Fall, wir wussten schon immer, was uns gefällt. Egal ob bei Spielsachen, Kleidern oder Schuhen. Letztere gab es damals mit leuchtender Sohle, und wer sie trug, galt auf dem Pausenplatz als ultimativer Trendsetter. Ein Modeschreck, aus dem wir zum Glück herausgewachsen sind – bis jetzt, denn genau dieses verspielte Gefühl feiert gerade sein Comeback.

Alle wollen hässliche Schuhe

Seit dem Ugly-Sneaker-Trend, den Balenciaga bereits 2017 lostrat, ist klar: Was an unseren Füssen klebt, muss nicht mehr elegant sein oder in ein bestimmtes Schema passen. Bei den Toy-Sneakern greifen wir dazu quasi zu Leuchtstift und Wasserfarben: Violett trifft auf Gelb und Türkis, Grün fliesst in Rot über. Was im Farbkreis nach Regel und Ordnung aussieht, lebt hier vom krassen Kontrast. Die Schuhe sollen an Legobausteine und verpixelte Videospiele erinnern.

Auch für 2026 bestätigt sich: Knallige Colorways in Rot, Royalblau, Neongrün oder Violett gehören weiterhin zu den prägenden Sneaker-Trends. Gleichzeitig läuft daneben eine ruhigere, pastellige Linie mit Mint, Flieder oder Buttergelb – wer also nicht ganz so laut auffallen will, findet ebenfalls Optionen im Trendbild.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Retro-Comeback als zusätzlicher Boost

Passend zum verspielten Toy-Look erlebt aktuell auch der Y2K-Style ein Revival: Auffällige Silhouetten, glänzende Materialien und markante Logos aus den frühen 2000ern sind wieder gefragt, etwa bei Modellen wie dem New Balance 530 oder dem Asics Gel-Kayano. Nostalgie trifft dabei auf modernere Materialien und Farbpaletten – die perfekte Ergänzung zum kindlich-bunten Sneaker-Statement.

Völlig frei beim Styling

Eine strikte Anleitung, was man zu diesen Sneakern trägt oder welche Kombinationen gar nicht gehen, würde das ganze Konzept über den Haufen werfen. Deshalb lassen wir der Kreativität beim Styling freien Lauf. Ein kleiner Hinweis vielleicht: Toy-Sneaker lieben es, im Mittelpunkt zu stehen. Die volle Aufmerksamkeit geben wir ihnen am besten, indem wir sie zu legeren Outfits oder gar monochromen Looks in Hellgrau oder Beige tragen und den Schuh für sich sprechen lassen.

Die Chancen stehen gut, dass uns die bunten Treter auch dieses Jahr weiter begleiten. Also: nichts wie los shoppen!