Zwischen sommerlicher Styling-Müdigkeit, neuen Proportionen und dem Wunsch nach unkomplizierten Looks taucht ein unerwartetes Comeback auf: Caprihosen sind offiziell zurück und wirken dabei irgendwie cooler denn je.

Das sind die wichtigsten Stilregeln für den Caprihosen-Trend 2026

Das sind die wichtigsten Stilregeln für den Caprihosen-Trend 2026

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Caprihosen feiern 2026 ein Comeback und dominieren Sommermode in Europa

Neue Designs: weicher, tiefer sitzend, elegant und vielseitig kombinierbar

Perfekt für Sommer: Tragbar bei 25°C, ideal für Büro oder Freizeit

Cielo-Pilar Solari

Jahrelang gehörten Caprihosen zu jener ganz speziellen Kategorie von Modetrends, von denen man sich sicher war, dass sie nie wiederkommen würden. Irgendwo zwischen 2000er-Urlaubsfotos, ungünstiger Länge und fragwürdigen Styling-Entscheidungen verschwanden sie leise aus den meisten Kleiderschränken. Und doch sind sie diesen Sommer plötzlich wieder überall – und kaum zu übersehen.

Von den Strassen Paris’ bis hin zu endlosen Pinterest-Moodboards hat die einst umstrittene Silhouette ihr Comeback endgültig geschafft. Doch anders als die ultraengen, stark inszenierten Varianten aus den frühen 2000ern wirken die Caprihosen 2026 weicher, reduzierter und überraschend elegant.

Die Caprihose und ihr Comeback

Die neue Generation der Caprihose sitzt tiefer auf der Hüfte, umspielt das Bein statt es einzuengen und wird heute deutlich entspannter gestylt. Mode-Insider kombinieren sie mit Ballerinas oder schmalen Flip-Flops, weissen Tanktops, Oversized-Hemden oder asymmetrischen, transparenten Oberteilen. Das Ergebnis wirkt ausbalanciert: elegant, aber mit einem unerwarteten Twist.

Ein Grund, warum der Trend gerade so gut funktioniert, liegt darin, dass sich Mode wieder stärker für «ungewohnte» Proportionen interessiert. Sehr kurze Shorts, knielange Jorts, Oversized-Jacken und – so unangenehm es klingen mag – schmalere Hosen gehören zu einem grösseren stilistischen Wandel. In der Mode geht es aktuell weniger darum, stilsicher aufzutreten, sondern darum, eine erkennbare Silhouette zu schaffen. Caprihosen sind leicht nostalgisch, leicht kontrovers und dadurch sofort interessant.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Dazu kommt etwas fast Filmisches. Sie tragen Spuren von alten europäischen Sommern, Paparazzi-Schnappschüssen der 2000er, minimalistischem Audrey-Hepburn-Flair und dieser mühelosen «Woman on Holiday»-Ästhetik, die Mode immer wieder neu zu reproduzieren versucht. Der Unterschied heute: Das Styling wirkt klarer, reduzierter und sportlicher.

Im Gegensatz zu vielen viralen Trends sind Caprihosen zudem überraschend tragbar – besonders im Sommer. Sie lösen dieses kaum greifbare Zwischenproblem: zu warm für Jeans, zu kühl für sehr kurze Shorts, zu unentschlossen für Kleider oder Röcke. Richtig gestylt funktionieren sie fast überall: im Büro, beim Abendessen am See, am Flughafen oder bei spontanen Wochenendtrips.

Ein weiterer Grund für ihr Comeback könnte schlicht Mode-Müdigkeit sein. Nach Jahren von Oversized-Tailoring, Cargo-Hosen und extrem weiten Silhouetten wirkt der Wunsch nach klareren Formen wieder stärker. Die verkürzte Länge lenkt dabei ganz automatisch den Blick auf die Schuhe und rückt damit ein oft unterschätztes, aber zugleich sehr geliebtes Detail des Outfits in den Mittelpunkt. Wie sich Caprihosen mühelos stylen lassen, erfahrt ihr hier:

Silhouette ausbalancieren



Da Caprihosen das Bein optisch verkürzen, spielen Proportionen eine zentrale Rolle. Kombiniert mit einem leichten Trenchcoat, weiten Hemden oder längeren Layern bleibt der Look modern und bewusst.

Schuhe verändern die ganze Stimmung



Ballerinas wirken elegant und französisch, Flip-Flops entspannt und lässig, während spitze Heels sofort einen nostalgisch-glamourösen Effekt erzeugen.

Styling bewusst reduzieren



Caprihosen setzen bereits ein Statement. Ein weisses Tanktop, eine Sonnenbrille und dezenter Schmuck wirken oft stärker als komplexe Layering-Looks.

Mit Materialien spielen

Baumwoll-Capris zu transparenten Stoffen, sportive Varianten zu eleganten Tops oder Tailoring mit Hoodies und T-Shirts erzeugen genau jene Spannung, die aktuell gefragt ist.

Selbstverständnis gehört dazu



Caprihosen polarisieren weiterhin und genau das macht sie wieder relevant. Die interessantesten Stücke sind oft jene, die nicht sofort allen gefallen und Diskussionen auslösen.