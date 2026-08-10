Von Diäten und Verzicht halten wir nichts. Aber den Blick mit ein paar cleveren Styling-Kniffen gezielt lenken? Das ist pure Selbstbestimmung und macht auch noch Spass. Hier sind fünf Tricks, die wirklich funktionieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mode-Trends betonen Schultern, Taille und Beine für perfekte Proportionen

Ein Boyfriend-Blazer als Kleid sorgt für Wow-Effekt und Eleganz

Ashley Graham begeistert mit weiter Hose und Taillengürtel für perfekte Silhouette

Die Schultern zum Star machen

Das Prinzip kennen wir aus dem American Football: Wuchtige Schulterpads lassen den Körper im Hüftbereich plötzlich viel schmaler wirken. Für unseren Alltag übersetzt heisst das: ein Blazer oder ein Kleid mit betonter Schulterpartie. Proportionen ausgleichen war nie einfacher und selten so chic.

Den Blick gezielt verlagern

Schmale Taille, tolles Décolleté, starke Beine – wer seine besten Seiten betont, lenkt den Blick ganz automatisch dorthin. Ein breiter Gürtel oder eine hochgeschnittene Hose bringen die Taille zur Geltung. Eine feine Kette oder ein elegant geschnittenes Top rücken das Dékolleté in den Vordergrund. Wer auf seine Schokoladenseiten setzt, hat schon gewonnen.

Auf weite Hosen setzen

Weite Hosen umfliessen den Körper sanft und nehmen den Kontrast zwischen schmalen Fesseln und breiteren Hüften. Extrapunkte gibt es für einen zusätzlichen Taillengürtel, der eine schöne Sanduhr-Silhouette formt und alle Blicke zur Körpermitte lenkt. Ashley Graham macht genau das seit Jahren vor und sieht dabei jedes Mal fantastisch aus.

Lange Mäntel neu denken

Wer glaubt, ein langer Mantel mache die Figur gedrungen, liegt falsch. Im Gegenteil: Er streckt, lässt uns gerader erscheinen und gibt dem ganzen Look Haltung. Wichtig ist die Silhouette: gerade oder leicht taillierte Formen sind ideal, von Egg-Shape oder extrem oversized Schnitten lieber die Finger lassen, wenn die Hüfte nicht betont werden soll.

In einen Boyfriend Blazer investieren

Kurz geschnittene Blazer lenken den Blick direkt auf die Hüfte – ein lässiger Boyfriend Blazer macht genau das Gegenteil. Er gleicht Proportionen aus, gibt dem Look eine entspannte Leichtigkeit und kaschiert nebenbei, was kaschiert werden soll. Profi-Tipp für alle, die ihre Beine zeigen wollen: den Blazer einfach als Kleid tragen, ohne Hose. Wow-Effekt garantiert.