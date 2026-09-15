Ihr kennt das: Frisch gekaufte Sneaker, erster Herbstregen, und schon sehen sie aus wie nach einem Tauchgang im Zürichsee. Muss nicht sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft So halten Schuhe im Herbst Regen stand: Imprägnieren schützt effektiv vor Nässe

Wichtig: Saubere, trockene Schuhe und passende Produkte für jedes Material

Regelmässig auffrischen: Alltagsschuhe alle 4–6 Wochen, Wanderschuhe öfter

Valeska Jansen

Mit ein bisschen Vorbereitung überleben eure Schuhe die nasse Saison locker und ihr müsst nicht gleich in Gummistiefel investieren.

1. Zuerst: Material checken

Nicht jedes Imprägniermittel passt zu jedem Schuh. Bevor ihr loslegt:

Leder & Nubuk: Spezielles Lederimprägnierspray oder Fettwachs.

Textil, Canvas, Mesh (klassische Sneaker): Textilimprägnierspray, meist auf Fluorcarbon- oder Wasserbasis.

Wildleder & Veloursleder: Nur Spray, niemals Wachs oder Creme – das verklebt die Oberfläche und ruiniert die Optik.

Synthetik / Kunstleder: Meist am unempfindlichsten, trotzdem eine leichte Schutzschicht nicht schaden.

Tipp: Im Zweifel steht’s auf dem Schuhkarton oder der Produktseite. Kurz nachschauen erspart euch ein böses Erwachen.

2. Schuhe sauber und trocken machen

Klingt banal, ist aber der wichtigste Schritt. Schmutz und Staub verhindern, dass sich das Spray richtig verbindet. Also: Grobe Verschmutzung mit einer weichen Bürste entfernen, kurz trocknen lassen. Nasse oder frisch gereinigte Schuhe sofort einsprühen ist rausgeschmissenes Geld.

3. Imprägnieren – aber richtig

Abstand von etwa 20–30 cm einhalten.

Gleichmässig und dünn sprühen, lieber zweimal als einmal zu dick.

Nähte, Übergänge und die Sohlenkante nicht vergessen – dort kommt das Wasser meistens zuerst rein.

24 Stunden komplett durchtrocknen lassen, bevor ihr die Schuhe wieder tragt.

Pro-Tipp: Immer draussen oder bei offenem Fenster sprühen. Die Dämpfe wollt ihr nicht in der Bude haben.

4. Die Hausmittel-Variante (für den Notfall)

Kein Spray zur Hand, aber der Regen kommt schneller als erwartet?

Bienenwachs oder eine Kerze: Über trockenes Leder reiben, mit dem Fön kurz anwärmen, bis das Wachs einzieht. Klassiker, funktioniert seit Generationen.

Leinöl (nur bei robustem Leder): Dünn auftragen, einziehen lassen, überschüssiges Öl abwischen.

Nicht ganz so effektiv wie ein Fachprodukt, aber besser als nichts, wenn's schnell gehen muss.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

5. Wiederholen nicht vergessen

Imprägnierung ist kein «einmal und für immer». Je nach Beanspruchung und Wetter:

Alltagsschuhe: alle 4–6 Wochen in der Regensaison.

Wanderschuhe oder Boots: nach jeder gründlichen Reinigung neu behandeln.

Nach starkem Regen oder Pfützen-Kontakt: kurz checken, ob's noch Wasser abperlt.

Faustregel: Perlt das Wasser nicht mehr ab, sondern zieht ein, ist's Zeit fürs nächste Sprühen.

6. Bonus: Die Sohle nicht vergessen

Die beste Imprägnierung nützt nichts, wenn Wasser von unten durch abgelaufene Sohlen oder poröse Nähte eindringt. Regelmässig checken, bei Bedarf zum Schuster – kostet meist weniger als ein neues Paar.

Fazit: Zehn Minuten Aufwand pro Schuh, und ihr spart euch nasse Socken, kalte Füsse und die Trauer um euer Lieblingspaar. Also: Bürste raus, Spray raus, Fenster auf – und dem Schweizer Herbst kann kommen, was will.