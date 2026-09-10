Vergesst Chunky Sole und Rauleder-Boot für einen Moment, denn diese Saison bekommt der Sneaker eine ziemlich unerwartete Textur-Wende: Satin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Satin-Sneaker sind der neue Herbsttrend, elegant und glänzend eingefärbt

Material empfindlich gegenüber Regen und Schmutz, besser für trockene Tage

Dries Van Noten präsentierte Modelle in Blau, Gelb, Grün und mehr

Valeska Jansen

Glänzend, weich fallend und irgendwie genau der Gegenentwurf zu allem, was man bisher mit «Herbstschuh» verbunden hat.

Zu den auffälligsten Runway-Momenten der letzten Saisons gehörten dünne, elegante Skinny Sneaker mit satiniertem, seidig schimmerndem Finish. Bei Dries Van Noten tanzten sie in Pool-Blau, Bananengelb, Schokobraun und Türkis über den Laufsteg, dazu satte Kirschrot- und Pinktöne. Für den Herbst übersetzt sich das in gedecktere

Varianten: tiefes Braun, Bordeaux, dunkles Grün, mit demselben edlen Schimmer, nur eben herbsttauglich eingefärbt.

Warum gerade jetzt Glanz statt Leder?

Der Trend fügt sich in eine grössere Bewegung ein, weg von reinem Sportmaterial, hin zu bewusstem Materialmix. Nylon trifft auf Wildleder, Jacquard auf Spitze, mattes auf glänzendes Finish. Genau in diese Logik passt Satin perfekt hinein: Er bringt sofort einen gehobenen Look in den Sneaker, ohne dass das Modell dabei formal oder steif wirkt. Ein Effekt, der bislang eher Suede-Sneakern zugeschrieben wurde, aber Satin treibt diese «Rich-Sneaker»-Idee nochmals einen Schritt weiter: Wo Wildleder erdig und clean wirkt, bringt Satin einen fast schon eleganten, leicht theatralischen Twist mit, der sich im Herbstlicht besonders gut macht.

Der Haken an der Sache: Wetterempfindlichkeit

So schön der Glanzeffekt ist, Satin ist im Herbst kein ganz unkompliziertes Material. Anders als robustes Leder oder beschichtetes Wildleder nimmt Satin Feuchtigkeit schnell auf, Regenflecken bleiben sichtbar, und Nässe kann das Gewebe dauerhaft angreifen oder verfärben. Auch Schmutzspritzer von der Strasse sind auf der glänzenden Oberfläche deutlich sichtbarer als auf mattem Leder. Wer also im Nieselregen zum Tram rennt, sollte die Satin-Sneaker eher fürs trockene Wochenende reservieren als für den täglichen Arbeitsweg.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Pflegetipps für Satin-Sneaker:

Ein spezielles Textilimprägnierspray auf Fluorcarbon-Basis vor dem ersten Tragen aufsprühen, das reduziert die Wasseraufnahme spürbar

Bei Nässe sofort trocken tupfen statt reiben, das Gewebe verzeiht grobes Reiben nicht

Auf keinen Fall in der Waschmaschine waschen, Satin verliert dabei schnell seinen Glanz

Für regnerische Tage lieber zur robusteren Variante greifen und die Satin-Sneaker für trockene Tage aufsparen

Wie man Satin-Sneaker im Herbst trägt

Der Materialkontrast macht den Look, das ist bei Glanz-Sneakern fast wichtiger als bei jedem anderen Trendschuh. Zu einer dunklen, cleanen Jeans und einem groben Strickpullover wirkt der Glanz sofort spannend, ohne overdressed zu sein. Auch zu einem Midi-Rock mit dickerer Strumpfhose funktioniert der Materialbruch stark, sportliche Sohle unten, edler Glanz obendrauf, das bricht die Schwere herbstlicher Materialien auf angenehme Weise.

Fazit: Satin statt Leder ist weniger eine komplette Neuerfindung des Sneakers als eine clevere Fortsetzung dessen, was gerade sowieso im Trend liegt, schlanke Silhouetten, mutige Materialien, ein bisschen mehr Glanz im Alltag. Nur eben mit einer klaren Einschränkung: für die goldenen, trockenen Herbsttage bestens geeignet, bei Dauerregen bleibt der robustere Boot die klügere Wahl.