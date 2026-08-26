Früher ein absolutes No-Go, heute ein bewusstes Stylingtool: Wir klären, ob man goldfarbenen und silberfarbigen Schmuck wirklich nicht mischen darf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gold-Silber-Mix im Schmuck ist heute angesagt und stilvoll

Grosse Marken bieten Kollektionen für gezielte Metall-Kombinationen an

Optischer Vorteil: Kontraste schaffen Tiefe, harmonieren mit Kleidung

«Entweder Gold oder Silber, aber niemals beides zusammen.» Diese Regel gehört zu den ältesten und hartnäckigsten Mode-Dogmen überhaupt, quasi das Pendant zum berüchtigten «Weiss nach dem Erntedankfest» aus der amerikanischen Etikette. Nur: Woher stammt dieser Grundsatz eigentlich, und, hat er heute überhaupt noch Bestand?

Woher kommt das Verbot?

Die Regel stammt aus einer Zeit, in der Schmuck streng nach Farbfamilie sortiert wurde, ähnlich wie bei Kleidung, wo lange galt, Muster niemals mit Mustern zu mischen. Gold und Silber galten als zwei getrennte «Metallwelten», die man gefälligst nicht vermengen sollte, aus Angst, das Gesamtbild wirke unentschlossen oder ungepflegt. Diese Denke hat sich über Jahrzehnte gehalten, obwohl sie längst nicht mehr zur Realität passt.

Was sich seither geändert hat

Der sogenannte Mixed-Metal-Look, also das bewusste Kombinieren von Gold- und Silbertönen, gehört seit einigen Jahren zu den festen Grössen im Schmuck-Styling. Ob am Handgelenk mit mehreren übereinandergestapelten Armreifen in unterschiedlichen Farbtönen oder mit einer goldenen Kette neben einer silbernen, der Kontrast wird heute gezielt als Stilmittel eingesetzt, statt als Fehler kaschiert. Auch grosse Schmuckmarken haben längst reagiert und bringen Kollektionen heraus, die explizit für die Kombination beider Metalltöne konzipiert sind.

Warum der Mix oft sogar besser wirkt als reines Gold oder Silber

Ein einheitlicher Metallton kann schnell zu brav oder zu erwartbar wirken, besonders bei mehreren Schmuckstücken gleichzeitig. Der bewusste Materialmix sorgt dagegen für optische Tiefe und wirkt automatisch etwas persönlicher, weniger wie «aus dem Katalog», mehr wie über Jahre zusammengetragen. Zudem lässt sich mit dem Mix flexibler auf unterschiedliche Kleidungsfarben reagieren: Warme Töne wie Beige oder Braun harmonieren oft besser mit Gold, kühle Töne wie Blau oder Grau eher mit Silber, kombiniert man beides, muss man sich nicht mehr entscheiden.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

So gelingt der Mix garantiert

Ein Ankerstück wählen: Ein Statement-Teil, etwa eine auffällige Halskette, bestimmt die Hauptfarbe, alle anderen Teile ordnen sich unauffälliger unter. Auf Struktur statt reiner Farbe achten: Unterschiedliche Texturen, etwa mattes Gold neben glänzendem Silber, wirken bewusster gestaltet als zwei identisch glänzende Metalle. Mit kleinen Mengen starten: Wer unsicher ist, beginnt am besten mit einem einzelnen goldenen Ring neben einem silbernen, bevor man beide Metalltöne grossflächig kombiniert. Die Hautfarbe im Hinterkopf behalten: Wer weiss, welcher Ton der eigenen Haut generell besser steht, kann diesen bewusst dominanter einsetzen und den anderen nur akzentuiert dazu mischen.

Das Fazit

Das strikte Verbot, Gold und Silber zu mischen, ist ein weiteres Beispiel für eine Modewahrheit, die längst überholt ist. Wer bewusst kombiniert statt wahllos zusammenzuwürfeln, kann mit dem Mixed-Metal-Look sogar spannender und individueller wirken als mit einem einzigen, braven Metallton. Die einzige Regel, die wirklich zählt: Es sollte am Ende stimmig aussehen, und das lässt sich am besten im Spiegel beurteilen, nicht in einem Modelehrbuch von 1985.