DE
FR
Abonnieren

Trend-Check Unterwäsche
Boxershorts vom Freund? Modisch ein Volltreffer

Ausgeliehen statt neu gekauft: Die Boxershorts des Partners avancieren zum It-Piece des Sommers – jetzt sogar mit üppiger Spitze am Saum.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/5
Emily Ratajkowski macht es vor und verwandelt klassische Herren-Boxershorts in ein absolut strassentaugliches Fashion-Statement.
Foto: GC Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Boxershorts als Sommertrend: Frauen greifen in Partner-Schublade für neuen Look
  • Spitze verleiht klassischen Modellen romantischen Touch, Influencer:innen machen es vor
  • Kombination: Boxershorts, Hemd, High Heels – Trend inspiriert von Emily Ratajkowski
Valeska Jansen
Style

Der Tatort: die Wäscheschublade eines männlichen Wesens eurer Wahl.

Der Corpus Delicti: dessen Boxershorts, ein weit geschnittenes Modell. Im besten Fall besitzt der zu bestehlende Herr mehrere Exemplare und wechselt sie regelmässig – dann fällt der kleine Diebstahl kaum auf. Wer richtig in Fahrt kommt, lässt gleich noch ein Hemd mitgehen. Fertig ist der Sommerlook, der gerade an Model Emily Ratajkowski erinnert, die in Florenz ganz in Weiss und ganz in geliehener Unterwäsche unterwegs war.

Mehr Mode-Tipps
Diese Klamotten waren einmal ein Skandal
Zügellos und unsittlich
Diese Klamotten waren einmal ein Skandal
Das sind die wichtigsten Stilregeln für den Caprihosen-Trend 2026
Comeback 2026
Die wichtigsten Stilregeln für den Caprihosen-Trend
Der perfekte Look braucht jetzt einen Bruch
«Wrong Shoe Theory»
Der perfekte Look braucht jetzt einen Bruch
So funktioniert der Modetrend «Beach Dressing» im Alltag
Auch stadttauglich
So funktioniert der Modetrend «Beach Dressing» im Alltag

Spitze als Statement

Neu zeigt sich der Trend diesen Sommer in einer verspielteren Variante: Die Boxershorts kommen üppig mit Spitze am Saum verziert daher. Das nimmt dem klassischen Boyfriend-Look die reine Zweckmässigkeit und verleiht ihm einen romantischen, fast lingerie-artigen Twist – Understatement trifft auf einen Hauch Verführung.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Bewusster Konsum statt ständig Neues:

Auch das spricht für den Trend. Wer trotzdem Lust auf ein neues Teil hat, muss nicht zwingend shoppen gehen – der Griff in die Schublade des Partners tut es diesen Sommer genauso gut, wie es zahlreiche Influencer:innen längst vorgemacht haben.

Die Styling-Formel: Boxershorts + Hemd + Heels

Kombiniert man das kurze Höschen mit einem Oversize-Hemd, sieht es aus, als sei man gerade eben in den Kleidern des Partners dem Bett entstiegen. Ein Blazer verleiht dem Look Ernsthaftigkeit, ein T-Shirt darunter nimmt ihm den Lotter-Charakter. Die wichtigste Zutat im Boxershorts-Game bleiben die Schuhe: Stimmen Absatz, Qualität und Charme, verwandeln sich die nackten Beine im Nu in elegante Beine. Und dann steht er, der Sommer-Look.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen