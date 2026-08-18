Ausgeliehen statt neu gekauft: Die Boxershorts des Partners avancieren zum It-Piece des Sommers – jetzt sogar mit üppiger Spitze am Saum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Boxershorts als Sommertrend: Frauen greifen in Partner-Schublade für neuen Look

Spitze verleiht klassischen Modellen romantischen Touch, Influencer:innen machen es vor

Kombination: Boxershorts, Hemd, High Heels – Trend inspiriert von Emily Ratajkowski

Valeska Jansen

Der Tatort: die Wäscheschublade eines männlichen Wesens eurer Wahl.

Der Corpus Delicti: dessen Boxershorts, ein weit geschnittenes Modell. Im besten Fall besitzt der zu bestehlende Herr mehrere Exemplare und wechselt sie regelmässig – dann fällt der kleine Diebstahl kaum auf. Wer richtig in Fahrt kommt, lässt gleich noch ein Hemd mitgehen. Fertig ist der Sommerlook, der gerade an Model Emily Ratajkowski erinnert, die in Florenz ganz in Weiss und ganz in geliehener Unterwäsche unterwegs war.

Spitze als Statement

Neu zeigt sich der Trend diesen Sommer in einer verspielteren Variante: Die Boxershorts kommen üppig mit Spitze am Saum verziert daher. Das nimmt dem klassischen Boyfriend-Look die reine Zweckmässigkeit und verleiht ihm einen romantischen, fast lingerie-artigen Twist – Understatement trifft auf einen Hauch Verführung.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Bewusster Konsum statt ständig Neues:

Auch das spricht für den Trend. Wer trotzdem Lust auf ein neues Teil hat, muss nicht zwingend shoppen gehen – der Griff in die Schublade des Partners tut es diesen Sommer genauso gut, wie es zahlreiche Influencer:innen längst vorgemacht haben.

Die Styling-Formel: Boxershorts + Hemd + Heels

Kombiniert man das kurze Höschen mit einem Oversize-Hemd, sieht es aus, als sei man gerade eben in den Kleidern des Partners dem Bett entstiegen. Ein Blazer verleiht dem Look Ernsthaftigkeit, ein T-Shirt darunter nimmt ihm den Lotter-Charakter. Die wichtigste Zutat im Boxershorts-Game bleiben die Schuhe: Stimmen Absatz, Qualität und Charme, verwandeln sich die nackten Beine im Nu in elegante Beine. Und dann steht er, der Sommer-Look.