Spektakulärer Drogenfund in Frankreich: Zöllner entdeckten bei Lyon über eine Tonne Kokain im Wert knapp 70 Millionen Franken. Die Drogen waren in Blumenerde-Säcken versteckt. Der Fahrer und zwei Mitfahrer wurden verhaftet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Französische Zöllner finden 1,1 Tonnen Kokain nahe Lyon, Wert: 73 Mio. Franken

Die Drogen waren in 22 von 26 Säcken Blumenerde versteckt

998 Kokainpakete entdeckt, Fahrer und zwei Mitfahrer festgenommen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Ein harmloser Laster mit 26 Säcken voller Blumenerde. Und mittendrin ein Millionen-Coup für die französischen Behörden. Bei einer Kontrolle in der Stadt Vienne nahe Lyon machten Zöllner einen spektakulären Fund. Wie «Bild» berichtete, fanden sie zwischen der Blumenerde über eine Tonne Kokain.

Der Lastwagen war auf dem Weg von Portugal in die Niederlande. Eine Strecke, die die Ermittler seit Jahren als zentrale Schmuggelroute kennen. Gestoppt wurde der 40-Tonnen-Laster an einer Mautstation. Zunächst wirkte alles sauber. Die Ladung war korrekt deklariert, die Säcke ordentlich gestapelt.

Beim genaueren Hinsehen fielen den Zöllnern Unterschiede auf. Vor allem die hinteren Säcke wirkten laut der «Bild» dichter und unregelmässig. Ein Zöllner tastete die Blumenerde ab und stiess auf Widerstand. Am Ende zählten die Ermittler 998 Pakete Kokain.

Die Säcke voller Blumenerde sind nicht das einzige kreative Versteck, mit dem Drogenschmuggler die Behörden hinters Licht führen wollen. Blick hat weitere Beispiele zusammengefasst.

Käse statt Koffer

Käse als Tarnung wirkt auf den ersten Blick banal, wird von den Schmugglern aber gezielt gewählt. In Italien und Frankreich werden immer wieder grosse Käseleibe entdeckt, die im Inneren ausgehöhlt sind. Dort platzieren die Täter mehrere Pakete Kokain und verschliessen die Öffnung sorgfältig, sodass der Laib unverdächtig wirkt.

So passiert etwa im Juni 2022. Drogenspürhunde entdeckten 25 Kilogramm Kokain in einem Leib Parmesan-Käse versteckt. Die Beute war in einem Lieferwagen unterwegs, der auf dem Weg nach Sardinien war.

Hightech im Einsatz

Besonders ausgeklügelt ist der Schmuggel über Solarpanels. In Schottland entdeckten Ermittler Kokain, das direkt in die Struktur der Module eingebaut worden war. Die Täter nutzten vorhandene Hohlräume oder veränderten die Konstruktion gezielt, wie «Sky News» berichtete.

Die Panels wirkten vollständig intakt und wurden als technische Ware bei Durchsuchungen selten bis ins Detail zerlegt. Genau das machten sich die Schmuggler zunutze. Erst nach einer gezielten Kontrolle gelang es den Behörden, die Verstecke aufzudecken.

Kaffee als Tarnung

Kaffee gehört zu den am häufigsten genutzten Tarnmitteln im Drogenschmuggel. Der starke Eigengeruch der Bohnen könne andere Gerüche überdecken und erschwere so die Arbeit von Spürhunden.

Da Kaffee täglich in riesigen Mengen aus Südamerika nach Europa importiert wird, bietet diese Methode eine ideale Tarnung im globalen Warenverkehr. Immer wieder gelingt es den Behörden dennoch, solche Lieferungen zu stoppen.

So konnte etwa die Polizei Basel-Landschaft im Mai 2025 500 Kilogramm Kokain im Wert von 60 Millionen Franken sicherstellen. Die Drogen waren neben rund 300 Jutesäcken mit Rohkaffee in einem Container versteckt.