Wie Belgien zum Paradies für Drogenkartelle verkommt

Belgiens Wirtschaft profitiert von der Lage des Landes am Atlantik. Dort machen sich aber mächtige Kokainkartelle breit. Sie verwandeln die Häfen in Drogenumschlagplätze und korrumpieren den Staat. Was ist da los?

2023 beschlagnahmte Belgien 121 Tonnen Kokain, 2025 nur 44 Tonnen

Kokainkonsum: Abwasseranalyse zeigt 200'000 Mikrogramm pro 1000 Einwohner täglich

Belgiens geografische Lage in Europa ist für das kleine Land historisch gesehen ein enormer wirtschaftlicher Vorteil. Doch aktuell wird ebendiese Lage – in Kombination mit der Globalisierung und dem beispiellosen Anstieg der internationalen Handelsvolumen – auch zu einer Schwachstelle.

Das Land, in dem wichtige Institutionen der Europäischen Union ihren Sitz haben, entwickelt sich zunehmend zum Epizentrum des europäischen Drogenhandels. Das Problem betrifft nicht bloss den Schmuggel selbst. Das organisierte Verbrechen dringt systematisch in offizielle Behördenstrukturen Belgiens ein.

Belgiens Drogenproblem zeigt sich am deutlichsten in der Stadt Antwerpen und seinem riesigen Hafen, der zu den wichtigsten europäischen Einfallstoren für Kokainschmuggler zählt. Ähnlich sieht es in Rotterdam in den Niederlanden aus: Schätzungen europäischer Polizeibehörden zufolge werden über 70 Prozent des gesamten für den europäischen Markt bestimmten Kokains über die Häfen dieser beiden Städte geschmuggelt. Der Drogenhandel auf dem europäischen Kontinent hat einen Gesamtwert von über 11,6 Milliarden Euro pro Jahr.

Auch Kinder werden rekrutiert

Der grösste Teil des Kokains gelangt über Kolumbien, Peru und Ecuador nach Europa. Schmugglerbanden nutzen für den Transport der Drogen jedoch in der Regel keine isolierten Schmugglerboote, sondern sind auf den legalen globalen Handel angewiesen.

Heisst: Die Kokain-Lieferungen sind in Containern mit Obst, Ersatzteilen oder Baumaterialien versteckt. Um es den Behörden zu erschweren, die Herkunft der Waren zurückzuverfolgen, werden die Container häufig in Transitknotenpunkten in Westafrika, der Karibik oder auf den Kanarischen Inseln umgeladen.

Nach der Ankunft in Antwerpen oder Zeebrugge beginnt die kritische Phase der Operation. Unmittelbar nach dem Entladen des Containers werden sogenannte Extraktionsteams eingesetzt. Diese Gruppen haben die Aufgabe, schnell in den Hafen einzudringen, den Container zu öffnen, die Drogen zu entnehmen, den Container mit gefälschten Siegeln wieder zu verschliessen und unbemerkt zu verschwinden, bevor die Fracht die Zollkontrolle passiert.

Diese Extraktionsteams bestehen oft aus sehr jungen Menschen, manchmal sogar aus Kindern im Alter von nur dreizehn Jahren. Kriminelle Netzwerke werben sie mit dem Versprechen auf schnelles Geld an und bauen sie nach und nach in ihre Strukturen ein. Später setzen sie sie für komplexere Aufgaben ein – beispielsweise werden sie als Hafenmitarbeiter eingeschleust.

Schneller Strategiewechsel

Ein interessantes Phänomen ist die Fähigkeit dieser kriminellen Netzwerke, sich an staatliche Massnahmen anzupassen. Als die belgischen Behörden die Kontrollen verschärften und 2023 eine Rekordmenge von 121 Tonnen Kokain beschlagnahmten, änderten die Schmuggler umgehend ihre Taktik. Daten aus dem Jahr 2024 und dem Frühjahr 2025 zeigen einen deutlichen Rückgang der Beschlagnahmungen auf rund 44 Tonnen. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Menge einer aufgeflogenen Lieferung von 359 auf 204 Kilogramm.

Dieser Rückgang bedeutet nicht, dass das Problem gelöst ist. Die Kokain-Schmuggler haben lediglich ihre Strategie geändert. Sie setzen nun auf häufigere, aber kleinere Lieferungen, haben die chemische Tarnung der Substanzen verbessert und nutzen kleinere, weniger bewachte Häfen in anderen Teilen Europas.

Wenn Kokain leichter erhältlich ist als Fast Food

Die grossen Mengen an Drogen in Belgien wirken sich direkt auf deren lokale Verfügbarkeit und Preise aus. Zwar dient das Land vorwiegend als Tor zum restlichen Europa, doch der inländische Drogenmarkt bleibt nicht unberührt – im Gegenteil. Die Marktsättigung führt zu einer äusserst effizienten Verteilung illegaler Substanzen bis hin zur Basis.

Dies bestätigt ein Youtube-Video, das vor etwa einem Jahr von zwei jungen Belgiern hochgeladen wurde. Sie wollten testen, was zuerst in Antwerpen ankommen würde, wenn sie gleichzeitig eine Pizza oder ein Gramm Kokain bestellten. Erstaunlicherweise traf die Drogenlieferung zuerst, war also schneller als der Pizzalieferant. Dies zeigt, wie weit verzweigt das Drogennetzwerk in dieser Stadt ist.

Daten zu verseuchtem Abwasser

Das Ausmass des Kokainkonsums in belgischen Städten wird auch durch wissenschaftliche Messungen bestätigt. Eine jährliche Studie der Europäischen Arzneimittelagentur (Euda), die Abwasser in 128 europäischen Städten analysiert und Proben von fast 69 Millionen Menschen umfasst, ergab in Belgien alarmierende Ergebnisse.

2024 wurde Antwerpen zur europäischen Spitzenreiterin in Bezug auf die Konzentration von Kokainrückständen im Abwasser – mit einem Wert von fast 200'000 Mikrogramm pro 1000 Einwohner und Tag. Weltweit wiesen nur drei Städte in Südamerika höhere Werte auf.

Nicht nur Antwerpen, sondern auch Brüssel, das im europäischen Ranking an vierter Stelle steht, weist einen hohen Kokainkonsum auf. Die Analyse zeigt zudem, dass der Kokainkonsum an Wochenenden zunimmt – insbesondere am Samstag.

Das Drogenproblem beschränkt sich jedoch nicht auf aus Lateinamerika importierte Substanzen. Belgien ist ebenfalls ein bedeutender Produzent und Exporteur synthetischer Drogen. Das Land belegt europaweit den zweiten Platz beim MDMA-Nachweis im Abwasser. Bei Ketamin ist es der dritte Rang, wobei die Ketamin-Konzentration im letzten Jahrzehnt um das Sieben- bis Elffache gestiegen ist. Es ist daher offensichtlich: In Belgien ist der Drogenkonsum vom Rand der Gesellschaft in den Alltag aller Bevölkerungsschichten vorgedrungen.

Staatliche Infiltration und Druck auf die Justiz

Ein vielleicht grösseres Risiko als der Konsum selbst ist jedoch die Finanzkraft der Drogenkartelle. Das viele Geld ermöglicht ihnen, wichtige Institutionen zu korrumpieren. Denn die Budgets krimineller Netzwerke übersteigen oft jene der örtlichen Polizeikräfte.

Es existieren dokumentierte Fälle, in denen Hafenarbeiter für die Abfertigung eines einzigen Containers mit über 250'000 Euro bestochen wurden. Und wenn Bestechung nicht funktioniert, greifen die Kartelle zu Einschüchterungen. Sie erhalten Drohbriefe mit Fotos ihrer Kinder oder werden mit selbstgebauten Sprengsätzen an ihren Häusern angegriffen.

Der Druck beschränkt sich nicht nur auf Hafenarbeiter. Gerichtspräsidenten und Staatsanwälte sprechen offen darüber, wie kriminelle Strukturen über ein ganzes Netzwerk an korrupten Polizisten und Krankenhausangestellten verfügen. Über diese Kontakte gelangen die Drogenbanden an sensible Informationen und Privatadressen von Regierungsbeamten. Manche Richter, die Drogenkriminalität untersuchen, müssen unter ständigem Polizeischutz leben und werden in extremen Fällen an geheime Orte verlegt, wo sie monatelang von ihren Familien getrennt sind.

Druck kann Entscheidungen beeinflussen

Das Leben unter solch einem Druck kann weitreichende Folgen haben. Beispielsweise besteht die Gefahr, dass Richter aus Angst um ihr eigenes Leben unbewusst ihre Urteile zugunsten angeklagter Drogenhändler fällen. Oder dass Staatsanwälte sich schlichtweg weigern, an Strafverfahren mitzuarbeiten.

Die Situation wird durch die langjährige Unterfinanzierung des belgischen Justizsystems verschärft. Den Gerichten fehlt es oft an grundlegender Sicherheitsausrüstung, wie beispielsweise Gepäckscannern an den Gebäudeeingängen, auf die sie seit Jahren warten.

Das Ausmass dieses Parallelstaates wurde nach dem Zusammenbruch des verschlüsselten Kommunikationsnetzwerks Sky ECC im Frühjahr 2021 vollständig aufgedeckt. Die Analyse von Millionen von Nachrichten gab den Ermittlern Einblick in die Funktionsweise der kriminellen Netzwerke – etwa wie sie ihre Schmuggelaktionen organisieren. Und wie sie Geldtransfers planen oder gar Morde anordnen.

Dies führte zur Identifizierung von fast 5000 Verdächtigen und zu mehr als 1200 endgültigen Verurteilungen bis Anfang 2025. Paradoxerweise zeigte dieser Erfolg den Behörden jedoch auch, dass das tatsächliche Netzwerk viel komplexer und tief verwurzelt war als ursprünglich angenommen.

Die Gewalt sickert ins Landesinnere

Obwohl die Küstenregionen das Logistikzentrum der Drogenkartelle bilden, sind die direkten Folgen des Handels auch Dutzende Kilometer landeinwärts spürbar. So ist Brüssel zum Schauplatz offener Konflikte zwischen Banden geworden. Allein im ersten Halbjahr 2025 verzeichneten die Behörden der belgischen Hauptstadt 57 Schiessereien im Zusammenhang mit dem Kampf um Einfluss auf dem lokalen Drogenmarkt. Die Mordrate in Brüssel stieg auf 3,19 pro 100'000 Einwohner, womit die Stadt zu den gefährlichsten Grossstädten in der Europäischen Union zählt. Berüchtigte Stadtteile wie Anderlecht und Molenbeek sind besonders stark betroffen.

Die mit diesem Phänomen verbundene Gewalt beschränkt sich jedoch nicht auf organisierte Morde und Bandenschiessereien. Experten verweisen auf einen breiteren gesellschaftlichen Kontext: Die Präsenz grosser Drogenmengen im Umlauf erhöht die Rate häuslicher Gewalt, Sexualverbrechen und gewalttätiger Angriffe auf Polizisten oder medizinisches Personal deutlich. Gleichzeitig schrecken Strassendealer selbst bei banalen Konflikten nicht vor extremer Gewalt zurück – etwa wenn sie beim Drogendealen mit einem Handy gefilmt werden.

Experten, Richter und nationale Koordinatoren sind sich einig: Der Kampf gegen das Drogenproblem darf nicht auf lokale Polizeirazzien und höhere Strafen beschränkt werden. Jahrzehntelange Unterfinanzierung staatlicher Behörden und das Ignorieren des Problems lässt sich nicht über Nacht lösen. Solange die Infrastruktur, die dieses illegale Milliardengeschäft am Laufen hält, nicht wirksam bekämpft wird, bleiben die Beschlagnahmungen von Tonnen Kokain lediglich ein operativer Verlust, den die organisierte Kriminalität problemlos verkraften kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.