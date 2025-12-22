Neulich an einer Party, wo ich niemanden kannte und einen Ort suchte, an dem ich mich verstecken konnte, traf ich eine jüngere Version meiner selbst.

Milena Moser Schriftstellerin

Eigentlich hatte ich mich auf die Einladung gefreut, doch dann stellte sich heraus, dass Victor nicht mitkommen konnte, und ich überlegte so lange, ob ich da wirklich alleine hingehen wollte, dass die Party schon in vollem Gange war, als ich endlich ankam. Ausser der Gastgeberin, die mir etwas gehetzt zuwinkte, kannte ich niemanden. Und dann überkam mich plötzlich wie aus dem Nichts diese uralte Schüchternheit. Als stünde ich wieder auf dem Pausenplatz in der Schule, wo ich mich nicht traute, mit jemandem zu reden, aus Angst, etwas Dummes zu sagen und ausgelacht zu werden.

Diese Angst hab ich eigentlich längst überwunden. Ich habe keine Mühe, mich verwundbar zu zeigen, Geschichten zu teilen, für die man mich auslachen könnte. Ich spreche Fremde auf der Strasse an, rede meinen Freundinnen den Kopf voll, nerve meine Kinder mit den immer selben Geschichten. Aber das schüchterne Kind schläft eben auch immer noch in mir, und manchmal wacht es unverhofft auf. Wie in diesem Moment.

Ich lächelte so breit, dass mir das Gesicht wehtat, und sah mich hektisch nach einem Versteck um. Im Eingang entdeckte ich eine schmale gepolsterte Bank, so ausgerichtet, dass man sie leicht übersah. Perfekt, dachte ich. Allerdings sass da schon jemand. Ein junges Mädchen, fast noch ein Kind, die Beine untergeschlagen, die ungekämmten Haare fielen ihr ins Gesicht, und sie las ein dickes Buch. Sie war nicht erfreut, als ich Anstalten machte, mich zu ihr zu setzen, rutschte widerwillig ein kleines Stück zur Seite und konzentrierte sich dann wieder auf ihr Buch.

Und plötzlich sah ich mich in ihr. Als Kind, und auch in ihrem Alter hatte ich immer ein Buch dabei, das ich hervorzog, sobald mich eine Situation überforderte. Zwischen den Seiten zu verschwinden, war mein liebstes Versteck, meine sicherste Zuflucht. In Geschichten fand ich mich besser zurecht als in der Realität.

Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, dass ich ihre Konzentration störte, ihr Lesevergnügen minderte. Ich wollte schon aufstehen und gehen, einfach abschleichen, ohne mit jemandem geredet zu haben. Doch dann dachte ich an Victor, der mich fragen würde, ob ich mich gut amüsiert hätte. Und so gab ich mir einen Ruck und fragte sie, was sie denn lese. Sie nahm die Schutzhülle ab, die sie um das Buch gelegt hatte, vermutlich um genau solche lästigen Erwachsenenfragen zu verhindern.

Nein, stellte sich heraus, sie wollte damit den aufwendigen Umschlag mit Samtrelief und Farbschnitt schützen. Es sei eine Sonderausgabe, erklärte sie mir, und ihre Stimme belebte sich. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und schaute mich an, während sie mich in eine fremde Welt entführte, eine Welt, die ich nicht kannte. Eine Welt voller Magie und Romantik, in der dunkle Mächte und Lichtgestalten miteinander kämpften und geheimnisvolle Wesen in der Lage waren, in jedem Moment ihre Form zu verändern.

«Wie toll wäre das denn», seufzte ich, und dann diskutierten wir, welche Formen wir denn in welchen Momenten gern annehmen würden. Später trat ihre Tante zu uns, und nach und nach füllte sich die Nische im Eingang mit Leseratten und Bücherwürmern, mit den Schüchternen und den Gstabigen. Wir fanden einander, so wie sich früher die Rauchenden auf dem Balkon versammelten. Wir waren gar nicht so wenige.

Und als Victor später fragte, wie die Party gewesen war, musste ich nicht lügen. «Grossartig», sagte ich.