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Mehr Swingerclubs als Amsterdam
Zürich ist die schärfste Stadt Europas!

Wer hätte das gedacht! Das beschauliche Zürich ist die sexpositivste Stadt Europas. Zumindest im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl. In absoluten Zahlen liegt Zürich in einem aktuellen «Horniness-Index» auf Rang drei.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Limmat, Altstadt, Ruhe: So kennt man Zürich.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zürich belegt im «Horniness-Index» mit 83 Punkten den dritten Platz Europas
  • Mit 2,93 Sexlokalen pro 100'000 Einwohner höchste Dichte auf dem Kontinent
  • 910'000 monatliche Onlinesuchen nach Erotikthemen belegen Zürichs sexpositive Haltung
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Sandra CasaliniRedaktorin

Im Vergleich zu London oder Paris wirkt Zürich öfter mal wie ein verschlafenes Nest. Ein berühmt-berüchtigtes Rotlichtviertel wie das Amsterdamer De Wallen gibts auch nicht. Das heisst aber nicht, dass ihre Einwohnerinnen und Einwohner nicht sexy drauf sind. Im Gegenteil. Ein gerade veröffentlichter «Horniness-Index» der britischen Adult-Content-Plattform Babestation sagt: Gemessen an der Einwohnerzahl ist Zürich die schärfste Stadt unseres Kontinents.

Untersucht wurden 20 europäische Grossstädte danach, wie viele Sexshops und Swingerclubs sie pro Kopf haben und wie oft online nach Stripclubs, erotischen Massagen, Escortservices, Pornos und Dating-Apps gesucht wird. Jede Stadt erhielt Punkte von 0 bis 100.

Höchste Sexlokaldichte Europas

Auf den vordersten Plätzen landen dabei, wenig überraschend, London und Amsterdam. Auf Rang drei folgt bereits Zürich – und verweist damit Paris, die Stadt der Liebe und die Heimat des Moulin Rouge, auf Platz vier. Dabei punkten London und Amsterdam vor allem mit Onlinesuchen: Über 3,7 Millionen einschlägige Suchbegriffe bescheren der britischen Hauptstadt den maximalen «Horniness-Index» von 100 Punkten. Amsterdam erreicht mit gut 1,6 Millionen entsprechenden Anfragen einen Index von 91 Punkten.

Das sind die zehn schärfsten Städte Europas

Zwanzig europäische Städte wurden danach getestet, wie viele Sexshops und Swingerclubs sie pro Kopf haben und wie oft online nach Stripclubs, erotischen Massagen, Escortservices, Pornos und Dating-Apps gesucht wird. Jede Stadt erhielt einen «Horniness-Index» von 0 bis 100. Dies sind die Top Ten: 

1. London, 100 Punkte

2. Amsterdam, 91 Punkte

3. Zürich, 83 Punkte

4. Paris, 80,2 Punkte

5. Lissabon, 62,6 Punkte 

6. Prag, 54,2 Punkte

7. Dublin, 52,3 Punkte 

8. Madrid, 47,9 Punkte

9. Oslo, 43,1 Punkte

10. Stockholm, 32,1 Punkte

Big Ben liegt vorne: London erreicht im «Horniness-Index» die maximale Punktzahl.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Zwanzig europäische Städte wurden danach getestet, wie viele Sexshops und Swingerclubs sie pro Kopf haben und wie oft online nach Stripclubs, erotischen Massagen, Escortservices, Pornos und Dating-Apps gesucht wird. Jede Stadt erhielt einen «Horniness-Index» von 0 bis 100. Dies sind die Top Ten: 

1. London, 100 Punkte

2. Amsterdam, 91 Punkte

3. Zürich, 83 Punkte

4. Paris, 80,2 Punkte

5. Lissabon, 62,6 Punkte 

6. Prag, 54,2 Punkte

7. Dublin, 52,3 Punkte 

8. Madrid, 47,9 Punkte

9. Oslo, 43,1 Punkte

10. Stockholm, 32,1 Punkte

Zürich liegt mit gut 910'000 Onlineanfragen pro Monat nach Pornos, Sexspielzeug und Co. zwar einiges hinter den beiden Grossstädten. Aber: Mit 13 Swingerclubs bei etwas über 450'000 Einwohnenden gibts im beschaulichen Züri mehr solche Etablissements pro Kopf als in Amsterdam, London, Paris oder Berlin. 2,93 aktive Sexlokale pro 100'000 Einwohnende ist die höchste Dichte in Europa. Abgerundet wird das scharfe Angebot mit zwölf Sexshops in der Stadt. All das ergibt 83 Punkte für die einzige Schweizer Stadt im «Horniness-Index».

Dieses Ergebnis überrascht sogar die Macher des Index: «Zürich gilt als zurückhaltend und diskret, doch pro Kopf gibt es hier mehr Swingerclubs und einschlägige Lokale als irgendwo sonst in Europa. Wer glaubt, Sexpositivität sei ein Amsterdamer Thema, sollte einen zweiten Blick auf die Schweiz werfen», meint ein Sprecher von Babestation.

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Laut einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen liegt Zürich auf der Rangliste der lebenswertesten europäischen Städte hinter Kopenhagen, Lissabon und Wien. Nun, was die Sexpositivity angeht, haben wir eindeutig die Nase vorn: Lissabon liegt auf dem «Horniness-Index» zwei Plätze hinter Zürich, und Kopenhagen und Wien schaffen es nicht mal unter die Top Ten. Da kann man nur sagen: scharf, schärfer, Züri!

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