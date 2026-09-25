Eine toskanische Spezialität begeistert in der Traubensaison: Die süsse Focaccia Schiacciata con l’uva verbindet saftige, reife Trauben mit luftigen Teigschichten. Ein einfaches Rezept für den perfekten Herbstgenuss!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schiacciata con l’uva: Italienische Focaccia mit Trauben im Herbst beliebt

Trauben platzen beim Backen, Saft verbindet sich mit Zucker und Öl

Einfache Zubereitung mit wenigen Zutaten

Claudio Del Principe Kolumnist

Über Ananas auf Pizza lässt sich wunderbar streiten. Bei Trauben bin ich voll dabei. Die gehören auf den Teig! Zumindest jetzt, wenn sie reif, süss und prall sind. Die Toskaner haben eine ziemlich gluschtige Antwort auf die Frage, was man mit all den Trauben machen kann, ausser sie zu essen oder Wein daraus zu machen.

Sie heisst Schiacciata con l’uva, mancherorts auch Ciaccia con l’uva. Sie gehört zu den bekanntesten süssen Focacce Italiens und ist untrennbar mit der Weinlese verbunden. Früher wurde nicht extra ein Teig dafür angesetzt. Man nahm einfach einen Teil des reifen Brotteigs, der eh vorhanden war, und belegte ihn mit den frisch geernteten Trauben. Dazu kamen etwas Zucker und Olivenöl. Mehr brauchte es nicht.

Typisch Cucina povera also: wenige Zutaten, die gerade verfügbar sind, und daraus etwas Gutes machen. Das Besondere an der Schiacciata: Die Trauben liegen nicht nur oben auf dem Teig, sondern auch zwischen zwei Teigschichten. Beim Backen platzen sie auf, ihr Saft tränkt den luftigen Brotteig und verbindet sich mit Zucker und Olivenöl. Oben werden die Trauben schrumpelig und an den Rändern karamellisiert der austretende Saft. So schmeckt die Schiacciata gleichzeitig saftig, süss und leicht herb.

Traditionell verwendet man kleine dunkle Weintrauben mit Kernen. Wer keine solchen Trauben findet oder die Kerne nicht mag, nimmt einfach kernlose rote oder blaue Tafeltrauben. Wichtig ist vor allem, dass sie richtig reif und aromatisch sind. Ich selbst bereite meine Schiacciata natürlich mit Lievito Madre zu. Aber keine Sorge: Du musst deswegen nicht anfangen, einen Sauerteig zu züchten. Ein einfacher Hefeteig funktioniert ebenfalls. Und wer es sich noch leichter machen möchte, besorgt sich beim Bäcker oder bei der Pizzeria rund 700 Gramm reifen Pizza- oder Brotteig. Dann besteht das ganze Rezept eigentlich nur noch aus Trauben, Zucker, Olivenöl und Backen.

Zutaten

700 g reifer Pizza- oder Brotteig

600 g reife rote oder blaue Weintrauben

6 TL Zucker

Olivenöl extra vergine

Zubereitung

Den Teig halbieren. Ein Backblech grosszügig mit Olivenöl einölen. Die erste Teighälfte mit den Händen ausziehen und auf das Blech legen. Die Hälfte der Trauben darauf verteilen, mit 3 TL Zucker bestreuen und mit Olivenöl beträufeln.

Die zweite Teighälfte ausziehen und über die Trauben legen. Die Ränder gut zusammendrücken. Die restlichen Trauben darauf verteilen und leicht in den Teig drücken. Wieder mit 3 TL Zucker bestreuen und mit Olivenöl beträufeln.

Abgedeckt etwa 45 Minuten aufgehen lassen.

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Schiacciata rund 50 Minuten backen, bis die Trauben aufgeplatzt und die Ränder schön braun und karamellisiert sind.

Am besten schmeckt sie noch lauwarm. Buon appetito!