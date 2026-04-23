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Autor Thomas Meyer urteilt hart übers eigene Geschlecht
«Männer wollen, dass die Frau hinhält und keine Fragen stellt»

Als Trennungscoach traf Autor Thomas Meyer öfter auf Männer mit simplen Beziehungsvorstellungen. Im Podcast «intim&laut» diskutiert er mit Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über Geschlechtergräben.
Publiziert: 12:50 Uhr
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Aktualisiert: 13:08 Uhr
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Sandra CasaliniRedaktorin
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