Six jours de festival sous un soleil de plomb, avec peu d'ombre et beaucoup d'effervescence: pour rester en forme à Paléo sans risquer de se déshydrater, quelques bons réflexes sont essentiels. Un spécialiste nous dit tout.

Les gourdes sont autorisées dans l'enceinte de Paléo, qui met à disposition différents points d'eau potable gratuits.

Dans l'immense enceinte du festival Paléo, boire de l'eau plate est un peu le cadet de nos soucis... Surtout quand on est occupé à prendre racine devant la Grande Scène, deux heures avant l'apparition de Booba, pour s'assurer de pouvoir humer la sueur du concert. Ou qu'il nous reste douze amis à croiser par hasard et trois stands food à découvrir avant la fin de la soirée.

Pourtant, avec une météo aussi généreuse, notre corps a besoin d'énergie (et d'eau!) pour tenir le coup dans une telle ébullition de musique et d'euphorie. Entre nos pas de danse endiablés, les kilomètres parcourus sur la plaine en quête d'un smash burger, les bières qu'on ne compte plus et l'attente sous un soleil de plomb, les maux de tête vicieux et la fatigue écrasante nous guettent à tout moment.

Pas de panique, cependant, puisque les gourdes sont autorisées dans l'enceinte du festival et que différents points d'eau potable facilement accessibles (et gratuits) sont dispensés sur le périmètre du terrain, comme toujours. Vous pouvez également utiliser les verres réutilisables et consignés, le temps de votre soirée, pour vous servir de l'eau fraîche entre deux concerts.

Voici 4 réflexes essentiels pour éviter la déshydratation, surtout par temps chaleureux et quand on ne cesse de sautiller dans la poussière de l'Asse:

1 Connaître les premiers signes de déshydratation

Heureusement, ainsi que nous le rappelle le Dr. Grégoire Masson, chef de clinique au Service de néphrologie et d'hypertension des HUG, les adultes en bonne santé ne sont pas particulièrement vulnérables à la déshydratation: «Les populations les plus sensibles sont les jeunes enfants et les personnes âgées. Les premiers n’ont pas encore la capacité de se servir à boire par eux-mêmes. Les seconds présentent typiquement une diminution de la sensation de soif, prennent parfois des médicaments diurétiques et sont plus fragiles au niveau cognitif, ce qui peut réduire certains réflexes.»

Pour toute autre personne ne souffrant d'aucune maladie particulière, le risque est donc assez faible: «Le corps est bien fait et la soif, avec la sensation d'une bouche un peu sèche, est le meilleur indicateur qu’il est temps de boire de l'eau», poursuit le spécialiste.

Cela ne signifie pas qu'il faut complètement oublier la nécessité de s'hydrater (nous sommes tout de même constitués de 60% d'eau!) ou de se laisser distraire par toutes les festivités du Paléo: «Dans des contextes festifs, les jeunes peuvent avoir tendance à se restreindre au niveau de l’hydratation, puisqu’ils privilégieront leur emplacement pour le concert ou le fait de s'amuser avec leurs amis», remarque le Dr. Masson.

Le risque, bien que minime, existe quand même: «Dans les cas plus extrêmes, la déshydratation sévère se manifeste par un état de confusion, de la fatigue, des chutes de tension, une accélération du rythme cardiaque et des urines plus foncées, car plus concentrées, prévient notre intervenant. Dans ce type de contexte, le corps essaie d’absorber un maximum d’eau, ce qui peut freiner la transpiration.»

Si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à vous rendre à l'infirmerie, ouverte à tout moment, que vous pouvez localiser par avance sur la carte du festival ou via l'application Paléo.

2 Écouter la sensation de soif

Pour éviter cela, il convient donc de rester à l'écoute de notre corps: «Sans se fixer une règle absolue de boire 2 litres d’eau chaque jour, par exemple, je recommande simplement de boire lorsqu’on a soif», résume le Dr. Masson.

Oubliées, donc, les consignes martelées par les réseaux sociaux qui préconisent 2,5 litres par jour et vénèrent les gourdes XXL aux allures de bouteilles d'oxygène. D'après notre expert, ces «règles» ne reposent sur aucune étude scientifique et ne doivent donc pas être suivies à la lettre, d'autant plus que nos besoins peuvent varier selon nos activités.

En effet, ne sous-estimons pas l'effet de la transpiration, quasi-automatique sur une plaine poussiéreuse en plein été, et potentiellement susceptible de nous déshydrater davantage: «Les vomissements comme la transpiration font partie des éléments qui précipitent la déshydratation, souligne le Dr. Masson. Quand il fait chaud et qu’on sent la sueur perler sur le front ou sur le corps, cela signifie qu’on perd de l’eau.» Pas étonnant, donc, qu'on ressente plus souvent l'envie de boire une grande gorgée fraîche durant la manifestation.

3 Boire de l'eau entre les verres d'alcool

Or, il ne s'agit pas d'engloutir n'importe quelle gorgée fraîche! Si la bière coule traditionnellement à flot dans la plupart des festivals, celle-ci est loin d'être aussi efficace que l'eau pour nous hydrater:

«Bien que la bière soit effectivement désaltérante et rafraichissante, l’alcool peut participer à la déshydratation du corps, puisqu’il inhibe la sécrétion de l’hormone antidiurétique sécrétée par l’hypophyse, explique notre expert. Par conséquent, lorsqu’on boit de l’alcool, on se rend plus souvent aux toilettes et le liquide perdu via les urines surpasse le liquide qu'on a ingéré. Le bilan hydrique est donc négatif, ce qui peut favoriser la déshydratation.»

Pour cette raison, le spécialiste recommande de toujours boire de l’eau entre deux verres d’alcool et avant d'aller se coucher, pour compenser ce phénomène et éviter de se sentir mal, notamment au réveil.

4 Manger suffisamment

Au moindre mal de tête, il est courant d'entendre s'élever une chorale de «Tu as bu assez d'eau?» Mais ce qu'on évoque moins souvent, c'est la nécessité de continuer à manger en quantités suffisantes, à côté de la prise de liquide:

«Il est très important de manger et d’avoir une consommation normale de sel, qui permet une certaine rétention d’eau, précise le Dr. Masson. Si l'on se contente de boire des litres d'eau sans manger, celle-ci risquera de diluer les minéraux indispensables qu'on obtient via l'alimentation.» Pas de culpabilité, donc, lorsque vous engloutirez une barquette entière de frites au Village du Monde! Vous en avez besoin, puisqu'elles aident votre corps à rester hydraté: ce n'est pas un mythe.

Pour une option plus vitaminée, les végétaux bien juteux possèdent un double avantage: «Certains aliments, comme la pastèque, le concombre ou d’autres fruits et légumes permettent également de rester bien hydraté», rappelle notre expert. Direction le stand d'ananas!