C'est la hantise de tout festivalier: passer une semaine en botte et s'enfoncer dans la boue en se déhanchant sous une pluie battante. Mais pour l'édition 2024 de Paléo, la météo devrait se montrer des plus agréables: chaude et sèche – malgré quelques épisodes nuageux.

1/2 Les campeurs peuvent être tranquilles: la semaine devrait être sèche et chaude sur la plaine de l'Asse.

Lara Diserens Journaliste Blick

Le plus grand festival open air de Suisse démarre ce mardi 23 juillet avec des têtes d’affiche grandioses. La 47e édition du Paléo Festival s’ouvrira sur Patti Smith, Burna Boy, Sean Paul ou encore Paul Kalkbrenner ce mardi 23 juillet.

Si la qualité de la prog' n’est plus à prouver (normalement), qu’en est-il de celle de la météo pour les jours à venir? Selon les prévisions de MétéoSuisse, elle devrait être à la hauteur de son affiche: hot! Les températures varieront entre 26 et 27 degrés à Nyon, avant d’atteindre un pic samedi à 30 degrés! Dimanche, il devrait faire un peu plus «frais»: jusqu’à 26 degrés et quelques averses sont attendues pour le spectacle de drones final.

Un «petit épisode perturbé» mardi soir

La semaine sera donc chaude et sèche sur la plaine de l’Asse, selon les météorologues. Rien à voir avec les intempéries qui s’étaient abattues sur le chantier de montage début juin. Le terrain avait été inondé à la veille du début des travaux… de mauvais augure pour la suite! Mais le président du festival nyonnais Daniel Rossellat s’est montré rassurant en début de semaine avec «des belles promesses de soleil» lors de la conférence de presse d’ouverture.

Attention toutefois à la nuit de mardi à mercredi, qui pourrait faire trembler les campeurs avec un «petit épisode perturbé», rapporte MeteoNews au journal «Le Matin». Mais l’expérience le montre: personne n’est à l’abri d’une belle rincée imprévue. Voici donc quelques lieux de refuges en cas de roille – ainsi que l’équipement indispensable pour festoyer comme un pro. Bon Paléo à toutes et à tous!