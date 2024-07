Le starter pack du festivalier Paléo 2024

Le plus grand Open Air de Suisse ouvre enfin ses portes pour une semaine de folie!

Camille Bertholet Responsable des Nouvelles Audiences

Ça y est, nous y sommes: la plaine de l'Asse, étendue quasi désertique 359 jours par an, va à nouveau se couvrir de monde et de poussière pour six jours de folie musicale, gastronomique et caniculaire. Que ce soit votre premier Paléo ou que vous en soyez un vétéran, voici tous nos conseils pratiques pour que cette édition se passe dans les meilleures conditions possibles.

1 Ce qu'il faut savoir avant Paléo

«T'es où? - Devant la Vega!» La quoi? Et c'est où cette Vega, bon sang? Et toute cette bouffe incroyable que tout le monde sauf vous a dans les mains, elle vient d'où? Si vous vous êtes déjà posé ces questions et que vous en avez marre d'être complètement paumé, il est temps de vous donner l'astuce indispensable et principale pour Paléo: son app. Ça a l'air bête comme ça, mais je vous promets que ça va vous changer la vie. De l'emplacement des scènes à la disposition des stands en passant par la programmation, tout y est. Enjoy!

Petit piège quand même (vous ne pensiez pas que ça serait si facile, si?): pour vos billets, vous devez utiliser l'app séparée Paléo Tickets, elle aussi très pratique.

Tenez, un petit plan du festival, c'est toujours utile.

2 Comment aller à Paléo?

Plusieurs options (très simples) s'offrent à vous pour vous rendre sur le site du festival.

En train: si vous arrivez à la gare CFF de Nyon, le transfert au Paléo se fera par le train NStCM, qui part derrière la gare. Le train s'arrête à 300 m de l’entrée du Festival. Des trains spéciaux sont mis en place pour vous ramener chez vous jusqu'au bout de la nuit.

Des trains CFF spéciaux sont mis en place pour le retour durant la nuit en direction de Lausanne, Genève, Montreux et Fribourg.

En bus: Depuis cette année, deux gares routières accueillent les bus CarPostal. Pour les voyageurs de St-Cergue, l’arrêt Trélex dépôt est désormais à privilégier pour rejoindre le festival.

Pour plus d'infos sur les options de transport public, c'est ici.

Pour les voitures, plusieurs parkings sont disponibles aux alentours du festival et en ville de Nyon. Attention aux bouchons à la fin de la soirée. Le festival offre également la possibilité de s'organiser pour faire du covoiturage. Pour les deux-roues, des parkings spéciaux sont également à disposition. Plus d'infos ici.

Pour les plus sportifs (ou fous) d'entre vous, sachez que le festival ne se situe «qu'à» 30 minutes à pied du centre-ville de Nyon. Vous pouvez aussi venir à vélo et le laisser dans un des trois parkings prévus à cet effet. Y'a plus qu'à.

3 Et si vous voulez dormir à Paléo?

Si vous voulez dormir sur place, pas de panique: direction le camping gratuit, ouvert du lundi au lundi et qui propose des douches, un bar et même un tea-room. Grand luxe.

Le camping payant, lui est déjà complet pour cette édition, mais pensez-y un peu en avance pour l'année prochaine!

4 Manger et boire pendant le festival

Avant toute chose, et comme ces deux dernières années, le festival fonctionne en «no cash». Quésaco? Vos espèces sonnantes et trébuchantes devront rester à la maison au profit de vos cartes bancaires ou de votre app Twint. Si vous voulez vraiment les emmener, vous pourrez les échanger contre un bracelet ou une carte rechargeable et utilisable sur le site du festival. Vous verrez, c'est super.

Pour manger, plus de 130 stands seront à votre disposition et vous y trouverez forcément votre bonheur. Entre petites douceurs et bon gros plats salés, il y en a pour tous les goûts. La région à l'honneur cette année? Les Balkans! Pensez donc à faire un tour du côté des stands qui proposent des spécialités de l'Est et surtout, soyez à l'affût: nous vous guiderons toute la semaine pour trouver les meilleurs stands où vous régaler. Niveau boisson, pas d'inquiétude non plus: 40 bars sont présents sur le site du festival pour vous désaltérer.

Petite particularité pour les nouveaux qui débarquent: sur place, vous serez servis dans de la vaisselle réutilisable et consignée, que vous pourrez rendre facilement à tous les points de retour dédiés. Encore une fois, l'app sera votre meilleure amie pour les localiser.