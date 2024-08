À en croire TikTok, il est dangereux de se laver ou de se baigner alors qu'on porte des lentilles de contact. Un spécialiste confirme et rappelle les règles de base pour maintenir la santé de ses yeux.

Pareil pour la piscine et le lac!

Pareil pour la piscine et le lac!

D'après le Dr. Kevin Müggler, médecin assistant à l'Hôpital ophtalmique lausannois Jules-Gonin, le risque est de contracter une infection grave et douloureuse de la cornée pouvant potentiellement entraîner une perte de vision permanente si elle n'est pas traitée rapidement.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Parmi les histoires d'horreur que produit la plateforme TikTok, certaines nous impactent suffisamment pour modifier nos habitudes et nourrir une véritable angoisse. Plusieurs membres de la rédaction (dont moi) ont ainsi cessé de se laver sans avoir préalablement ôté leurs lentilles, terrifiés à l'idée de perdre la vue.

La cause: une vidéo datant de 2023, allègrement régurgitée par l'algorithme, nous a fait découvrir l'histoire de Rachel Prochnow, jeune femme ayant subi une transplantation de la cornée après une infection contractée sous la douche, alors qu'elle portait ses lentilles de contact. La vue de son œil écarlate et de son immense pansement a suffi à nous faire aussitôt larmoyer.

«Je me douche avec mes lentilles depuis vingt ans, j'ai juste eu de la chance?» se demandent plusieurs internautes en commentaires. La question est totalement pertinente, sachant que la pauvre jeune femme n'offre aucune information complémentaire sur ce qu'elle a vécu. On peut alors se demander si la douche est la seule coupable de sa mésaventure. Verdict: oui, elle peut l'être.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Est-ce vraiment si dangereux que ça?

D'après le Dr. Kevin Müggler, médecin assistant à l'Hôpital ophtalmique lausannois Jules-Gonin, le risque est de contracter une kératite infectieuse, une infection grave et douloureuse de la cornée pouvant potentiellement entraîner une perte de vision permanente si elle n'est pas traitée rapidement. Les premiers symptômes justifiant une consultation en urgence: de fortes douleurs, une rougeur dans l'œil, une vision moins nette et une sensibilité à la lumière.

Notre expert confirme en outre que l'habitude de prendre une douche ou de se baigner avec des lentilles de contact comporte un risque notable d'infection virale, bactérienne, fungique ou parasitaire: «En réponse à la vidéo TikTok dont vous faites mention, les kératites amibiennes, à Acanthamoeba, sont un risque à prendre en considération, étant donné que le parasite pouvant provoquer une kératite est relativement très présent dans l'eau, qu'elle vienne du robinet, de la piscine, de la mer, etc.»

La bonne nouvelle est que ce phénomène est rare, avec une prévalence générale d'environ 2,5 à 40 cas pour 100'000 personnes. La mauvaise, c'est que les porteurs de lentille de contact sont beaucoup plus vulnérables à ce type d'infection: «Une étude réalisée au Royaume-Uni a montré que les porteurs de lentilles de contact, qui avaient une exposition à l'eau durant la douche ou la baignade, présentaient un risque 8 fois plus élevé de développer une kératite à Acanthamoeba», note le spécialiste.

Publicité

Ainsi que le précise la CDC américaine (Center for disease control and prevention), l'eau peut provoquer un changement de forme ou un gonflement des lentilles, qui s'accrochent alors à davantage à l'œil. Cela peut créer des petites égratignures à la surface de la cornée, ce qui facilite l'accès des bactéries et favorise les infections.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

On estime 28 cas par an en Suisse

Difficile de se faire une idée concrète du véritable risque, surtout lorsqu'on n'a jamais rencontré le moindre souci en plongeant tête la première dans la piscine avec nos lentilles vissées sur les yeux. Notre intervenant l'a donc calculé pour nous:

«Bien que des données spécifiques à la Suisse ne soient pas disponibles, nous pouvons utiliser les données générales pour estimer le risque, observe le Dr. Müggler. En Suisse, le nombre de porteurs de lentilles de contact est estimé à environ 10% de la population totale, soit environ 850 000 personnes sur une population de 8,5 millions. Si nous appliquons la prévalence générale de 33 cas par million de porteurs de lentilles de contact, cela représenterait environs 28 cas de kératite à Acanthamoeba par an en Suisse.»

Mais la rareté du phénomène ne devrait pas nous encourager à le prendre à la légère. En effet, notre intervenant rappelle que les complications peuvent s'avérer très sérieuses et justifient une grande prudence.

Publicité

Comment protéger nos yeux, quand on porte des lentilles?

Maintenant qu'on connaît le danger, hors de question de poursuivre dans la même voie, en se débarbouillant naïvement avec ses lentilles!

Il s'agit évidemment de ne pas les porter en nageant, en prenant une douche ou en se baignant: «Portez des lunettes de natation si vous devez absolument garder vos lentilles dans l'eau», recommande notre expert. Hormis ce réflexe, d'autres pratiques sont indispensables pour préserver la santé de vos yeux et votre vue:

Ne dormez jamais avec vos lentilles: Le Dr. Müggler conseille d'éviter le port excessif des lentilles ou de s'endormir sans les avoir ôtées: «Il s'agit d'un facteur de risque pour un trouble de surface allant jusqu’à des micro-érosions cornéennes, ajoute-t-il. Cela réduit également l’apport d'oxygène à la cornée et augmente ainsi le risque d'infections et d'ulcères cornéens».

Le Dr. Müggler conseille d'éviter le port excessif des lentilles ou de s'endormir sans les avoir ôtées: «Il s'agit d'un facteur de risque pour un trouble de surface allant jusqu’à des micro-érosions cornéennes, ajoute-t-il. Cela réduit également l’apport d'oxygène à la cornée et augmente ainsi le risque d'infections et d'ulcères cornéens». Soignez le nettoyage et l'entretien: Il est important d'utiliser des solutions appropriées et d'éviter absolument l'eau du robinet, de suivre les instructions de nettoyage et de changer régulièrement vos lentilles, ainsi que l'étui, afin d'éviter les infections. De même, veillez à toujours vous laver les mains avant de manipuler vos lentilles de contact.

Il est important d'utiliser des solutions appropriées et d'éviter absolument l'eau du robinet, de suivre les instructions de nettoyage et de changer régulièrement vos lentilles, ainsi que l'étui, afin d'éviter les infections. De même, veillez à toujours vous laver les mains avant de manipuler vos lentilles de contact. Ne portez pas des lentilles abîmées ou expirées: «Les lentilles endommagées peuvent rayer la cornée, créant des points d'entrée pour les infections, tandis que les lentilles expirées peuvent perdre leurs propriétés de sécurité et de confort», prévient notre expert. Il ne faut pas non plus partager ou emprunter des lentilles de contact, puisque cela peut transmettre des infections oculaires.