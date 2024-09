Chaque année, à l'aube de l'automne, les vaches reprennent le chemin des plaines après 4 mois estivaux passés dans les alpages.

L’automne démarre officiellement le 23 septembre, à précisément 8h49. Si vous détestez la saison des courges, cet article pourrait vous aider à passer le cap en douceur. Si vous l’adorez, alors voici de quoi célébrer son arrivée! Les vaches suisses, fidèles à la tradition, quitteront les alpages après leur séjour annuel de quatre mois et retrouveront l’herbe exquise (on espère) des plaines. Arborant couronnes de fleurs et larges cloches, les troupeaux seront applaudis dans divers villages de Suisse romande. Chèvres et moutons seront aussi de la partie, participant au tintamarre nostalgique de ce cortège typiquement suisse.

Les désalpes du jour

Le samedi 21 septembre, déjà, les communes de Lignières (NE), de Blonay (VD) ou de Planfayon (FR) accueilleront leurs vaches en grande pompe durant la matinée. Des centaines d’animaux y sillonneront les rues, tandis que des stands présenteront une sélection de produits locaux.

Le village des Charbonnières (VD) abritera également la Fête du Vacherin Mont-d’Or, dont la saison a le bon goût de démarrer le même jour que l’automne (fans de fromage, ne manquez pas le délicieux article de mon collègue Fabien Goubet, à ce sujet!) Les troupeaux pourront être admirés entre 9h30 et midi, juste avant la dégustation des premiers Vacherins Mont-d’Or AOP de l’année, en compagnie de la conseillère d’État Valérie Dittli et du saint-gallois Benedikt Würth, Député au Conseil des États, Président de l’association AOP-IGP.

Plus tard dans la saison

Pas de panique, si votre programme du week-end est déjà complet! D’autres désalpes auront lieu en septembre et en octobre:

1 La désalpe de Saint-Cergue (VD)

Pour sa 37e édition, ce rendez-vous vaudois verra cheminer plus de 700 bovins entre La Cure et Saint-Cergue, le 28 septembre. Couronnées et décorées, les reines du jour regagneront la plaine et leurs étables d’hiver, le long d’un parcours échelonné de buvettes et de stands. Cette grande désalpe, l’une des plus importantes de la région, démarrera dès 8h30 pour s’étendre sur toute la journée.

Le compte à rebours jusqu'au cortège est lancé, et peut être suivi via le site de l'événement. Vous y trouverez aussi davantage de détails concernant les chalets dont viennent les troupeaux — et leurs fromages!

2 La belle désalpe de Charmey (FR)

Le 28 septembre 2024 dès 9h, la localité fribourgeoise de Charmey dansera au son des cloches de la Rindyà, la descente des alpages traditionnelle. Au programme, marché avec producteurs locaux et artisans de 9h à 17h au son de musique folklorique, tours à cheval et ferme des animaux pour les tout-petits et délices régionaux pour vous sustenter.

Pour les plus fêtards, vous pourrez honorer les vaches en dansant de 20h à 3h du matin sous la cantine, afin de passer le cap de l'automne en grande pompe. Plus d'informations et programme complet sur le site de l'événement.

3 La foire et désalpe d’Albeuve (FR)

Le 5 octobre, les premiers troupeaux traverseront le village d’Albeuve dès 9h, aux côtés de leurs armaillis. Pour les plus lève-tôt, vous pourrez prendre le petit-déjeuner de Bénichon dès 8h. Dès 21h, vous pourrez danser, grâce à des animations musicales folkloriques et la découverte de spécialités locales. Une véritable plongée dans l’histoire suisse, incarnée par le bredzon des maîtres armaillis et le dzaquillon des femmes, tenues anciennement consacrées au travail dans les champs.

Pour plus d'informations, le détail des stands et des horaires, c'est par ici.

4 La désalpe de Semsales (FR)

Également organisée le samedi 5 octobre, cette 41e édition débutera par un petit-déjeuner offert, jusqu’à 9h. Le troupeau, quant à lui, passera dès 11h, tandis que le reste du programme sera rythmé par diverses animations, dont une fanfare, la fabrication de fromage, une représentation de sonneurs de cloches ou encore une préparation de vin cuit. Une fois la nuit tombée et les vaches confortablement installées dans leurs domiciles d’hiver, une soirée musicale et un bar disco clôtureront la désalpe en beauté.

Le déroulé complet de l'événement est dévoilé ici, avec plus de précisions concernant les activités de la soirée.

5 Les Sonnailles de Romainmôtier (VD)

Collectionneurs de cloches, éleveurs et producteurs locaux se retrouveront du 18 au 20 octobre sur le site de Champbaillard, pour admirer le travail des 80 exposants et artisans suisses. Boulangers, fromagers ou artisans risquent (presque) de voler la vedette aux vaches fleuries, celles qui arborent les fameuses cloches auxquelles l’événement a emprunté le nom. Chaque année, celui-ci rassemble près de 15’000 visiteurs, d’après Suisse Tourisme.

Plus d'informations sont disponibles ici.