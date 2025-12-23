Une retraitée retrouvée grièvement blessée fin novembre sur un trottoir de Zurich est décédée à l’hôpital. Une enquête est ouverte afin d’établir les causes exactes du drame.

Une senior gravement blessée sur un trottoir décède à l'hôpital

Une senior gravement blessée sur un trottoir décède à l'hôpital

ATS Agence télégraphique suisse

Une retraitée qui avait été retrouvée gravement blessée fin novembre sur le trottoir en ville de Zurich est décédée à l'hôpital. Les circonstances de l'incident ne sont toujours pas élucidées.

La police municipale de Zurich avait communiqué le 27 novembre qu’une femme âgée avait été retrouvée avec des blessures graves dans le 12e arrondissement et transportée à l’hôpital. La malheureuse y est décédée samedi dernier, annonce mardi la police.

Les circonstances exactes de la blessure et la cause du décès font toujours l'objet d'une enquête. La police n'excluait pas une collision avec un véhicule et avait lancé un appel à témoins.