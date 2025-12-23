ATS Agence télégraphique suisse
Une retraitée qui avait été retrouvée gravement blessée fin novembre sur le trottoir en ville de Zurich est décédée à l'hôpital. Les circonstances de l'incident ne sont toujours pas élucidées.
La police municipale de Zurich avait communiqué le 27 novembre qu’une femme âgée avait été retrouvée avec des blessures graves dans le 12e arrondissement et transportée à l’hôpital. La malheureuse y est décédée samedi dernier, annonce mardi la police.
Les circonstances exactes de la blessure et la cause du décès font toujours l'objet d'une enquête. La police n'excluait pas une collision avec un véhicule et avait lancé un appel à témoins.
