Trois suspects arrêtés
Une senior a été tuée chez elle dans la nuit à Buchs (ZH)

Une femme de 71 ans a été tuée dans une maison à Buchs (ZH) dans la nuit du 23 au 24 décembre 2025. Trois suspects, dont une Suissesse et deux Suisses, ont été arrêtés. Une enquête est en cours.
Publié: 15:27 heures
Des policiers à Buchs le lundi 2 novembre 2020. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une femme âgée a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi à Buchs (ZH). Trois suspects, qui se trouvaient dans la maison, ont été arrêtés, a indiqué la police cantonale zurichoise.

La police a été alertée peu après minuit de la découverte d'une personne inanimée dans une maison. Les secours n'ont pu que constater le décès de la femme, précise la police.

La victime est une Kosovare de 71 ans. Les trois suspects arrêtés sont une Suissesse de 48 ans et deux Suisses de 27 et 51 ans. Les circonstances et le déroulement du drame ne sont pas encore clairs. Une enquête a été ouverte.

