Zurich veut bannir les portables à l'école

Un postulat visant à l'interdiction des smartphones, tablettes et ordinateurs portables privés dans les écoles zurichoises a été accepté par le parlement cantonal lundi. Des exceptions resteraient possibles.

ATS Agence télégraphique suisse

Les députés zurichois veulent durcir les règles sur les téléphones portables à l'école obligatoire. Ils ont accepté lundi à une courte majorité un postulat visant à interdire les appareils numériques privés sur le périmètre scolaire.

Le postulat, déposé par l'UDC et l'UDF, vise une interdiction des smartphones, tablettes et ordinateurs portables privés sur l'ensemble du périmètre scolaire. La mesure s'appliquerait du jardin d'enfants à la fin de la scolarité obligatoire, pauses comprises.

Les députés zurichois ont adopté le texte par 92 voix pour, 82 contre et deux abstentions. Le gouvernement dispose désormais d'un délai de deux ans pour présenter un rapport sur la manière de mettre en œuvre des directives contraignantes pour les écoles du canton.

«Soulager le quotidien scolaire»

Les initiants espèrent qu'une interdiction cantonale permettra de soulager le quotidien scolaire. Selon eux, les appareils personnels entraînent des problèmes de discipline, mais aussi de stress, de sommeil et de mobbing parmi les écoliers.

Le soutien du Centre, qui a considéré le postulat comme un simple mandat d'examen, a été décisif pour la courte majorité. Du côté des opposants, le PLR, la Gauche alternative, les Vert'libéraux et le PEV ont critiqué une «solution unique», plaidant pour la responsabilité au niveau de chaque école. Le texte prévoit des exceptions possibles pour des raisons médicales. L'utilisation d'appareils fournis par l'école à des fins pédagogiques n'est pas concernée.