Cet assuré de la Zurich Assurance n'a pas pu cacher sa surprise en ouvrant son courrier: sa prime voiture a augmenté de 63% en l'espace d'un an! Après avoir été interrogée par Blick, l'assurance reconnaît enfin son erreur et accepte de rembourser Nicolai Kern.

Nicolai Kern n'a pas pu cacher sa surprise: Zurich Assurances lui demande 1000 francs en plus par an pour son assurance véhicule. Photo: Sebastian Babic

Sebastian Babic

Il y a quelques semaines, une communication de Zurich Assurance adressée à de nombreux assurés a provoqué bien des remous. Son contenu? Il est demandé aux destinataires de payer environ 20% de plus pour leur assurance voiture. L'assurance justifie cette mesure par l'augmentation des coûts.

Nicolai Kern, 38 ans, originaire d'Urdorf dans le canton de Zurich, a également reçu cette lettre. «Un cinquième de plus? Ce n'est tout simplement pas possible!», déclare-t-il, choqué. L'assurance confirme pourtant que sa prime est correcte. Mais en y regardant de plus près, il remarque que son assurance n'a pas augmenté de 20%, mais de 63% en un an!

Une augmentation de près de 1000 francs

De juillet 2023 à décembre 2024, Nicolai Kern n'a payé «que» 1506 francs par an pour son assurance véhicule. Lorsqu'il a déménagé du canton de Saint-Gall à celui de Zurich, il a actualisé sa police en raison de sa nouvelle plaque d'immatriculation. La prime a alors augmenté d'environ 550 francs. Pourtant, il ne s'en rend compte que des mois plus tard, lorsqu'un paiement complémentaire est prélevé sur son compte. «Je n'y ai pas pensé. Je suis parti du principe que c'était lié au changement de domicile et que c'était juste une fois», raconte-t-il. Mais ce n'est pas le cas. La nouvelle prime de Nicolai Kern s'élève dorénavant à 2056 francs.

«Quand j'ai reçu cette lettre avec l'augmentation de prime de 20%, je n'ai pas réalisé», raconte Nicolai Kern lors de la visite de Blick à Urdorf. On l'a alors informé que les primes d'assurance automobile de la Zurich allaient être adaptées. «Je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de 50, voire 100 francs de plus. J'aurais pu m'en accommoder.»

L'augmentation de 20% a de quoi faire mal au porte-monnaie. Nicolai Kern doit dès à présent payer 2460 francs par an. L'homme en reste bouche bée. De 1500 francs à presque 2500 francs en un an, cela représente bel et bien une augmentation de 63%!

L'assurance confirme à de multiples reprises

Nicolai Kern, stupéfait, croit à une erreur et s'adresse à la hotline de l'assurance. «Mon interlocutrice m'a confirmé que tout était correct», raconte-t-il. Selon cette dernière, elle serait, elle aussi, touchée par cette augmentation et ne pourrait pas l'aider.

Il contacte alors Amag Davos, chez qui il a pris sa Skoda Karoq en leasing. «Cela semblait également surréaliste pour Amag. Ils ont demandé directement à l'assurance ce qu'il en était. Après tout, ils sont en contact.» Le résultat reste le même. L'assurance confirme également au concessionnaire automobile que la nouvelle prime est correcte.

Dans sa lettre, l'assurance justifie l'augmentation par trois facteurs: plus de dommages environnementaux, plus d'accidents et des coûts de service et de réparation en hausse. «Toutes ces raisons ne s'appliquent pas à moi!», s'indigne Nicolai Kern. «Je n'ai pas d'accident, ma Skoda est bon marché à l'entretien et je la protège des dommages avec une place de parking souterrain très chère!»

Zurich Assurance reconnaît enfin son erreur

Blick a souhaité comprendre et s'est adressé aux principaux concernés. Et leur réponse a de quoi étonner: contrairement à ce qui s'était passé auparavant, une prétendue erreur est soudainement reconnue. «Lors du calcul de la prime après le changement de domicile, une erreur s'est malheureusement produite dans le traitement des données», a affirmé l'assurance. La prime de Nicolai Kern n'aurait pas dû passer de 1500 à plus de 2050 francs l'année dernière. L'assurance affirme être en contact avec le client en question et cherche une solution.

Nicolai Kern apprend quelques jours plus tard en quoi consiste cette solution: «On m'a proposé de compenser intégralement la somme d'argent reçue en trop avec mon prochain paiement.» Malheureusement, il a déjà résilié sa police. «Au moins, grâce à Blick, je récupère une partie de ce que l'on me doit, 316,50 francs pour être précis. Un peu plus de la moitié de l'argent payé en trop, explique-t-il, avec un sourire ironique. Je trouve inquiétant qu'il faille faire appel aux médias pour obtenir gain de cause. L'erreur aurait déjà dû être constatée bien avant cela.»