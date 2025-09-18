Yann Sommer et Michelle Hunziker font les fous à la montagne

Michelle Hunziker et Yann Sommer posent pour la campagne d'automne de Suisse Tourisme. Pour attirer les Italiens en Suisse, les deux compères n'hésitent pas à prendre un bain de glace.

1/5 Michelle Hunziker et Yann Sommer prennent un bain glacé. Photo: Suisse Tourisme

Michel Imhof

L'alpage de Laret, au-dessus de St-Moritz, se trouve à 2041 mètres d'altitude. La météo est on ne peut plus automnale. Il pleut et plus tard dans la soirée, des flocons de neige apparaissent. C'est dans ce cadre idyllique que Suisse Tourisme produit sa campagne d'automne pour le marché italien. Michelle Hunziker et Yann Sommer se promènent à cheval dans la campagne. Soudain, il se met à pleuvoir à verse, le tournage est interrompu et le déjeuner s'impose: salade, fromage, viande des Grisons et, en dessert, un Kaiserschmarrn.

«J'adore l'automne. Quand il fait trop chaud, je me sens mal», confie Michelle Hunziker à Blick. «Je me souviens très bien de mon enfance à cette saison, je partais à la cueillette aux champignons avec mon père dans l'Oberland bernois.» Yann Sommer lui aussi adore l'automne: «Quand j'étais enfant, je partais ramasser des châtaignes, raconte-t-il. Et en tant que footballeur, l'automne est très agréable, car les températures sur le terrain redescendent un peu.»

Une grande première

Les deux stars ne peuvent pas se plaindre de la chaleur lors du tournage. Il fait environ dix degrés l'après-midi, seulement si le soleil est au rendez-vous. «Incroyable, il neigeait encore il y a peu!», s'exclame Michelle Hunziker lorsqu'elle se rassoit sur son cheval et que le tournage reprend.

L'année dernière, la campagne d'automne de Suisse Tourisme avec Michelle Hunziker et Yann Sommer a suscité un grand intérêt en Suisse et en Italie. Cette année encore, la campagne mise sur les stars de la Suisse. Les responsables ne révèlent pas leur budget pour cette publicité en ligne, mais ils sont soutenus par l'office du tourisme de St-Moritz.

La famille bientôt à Milan?

Michelle Hunziker et Yann Sommer vivent tous deux à Milan: elle est une star de la télévision très appréciée, lui un gardien de but convaincant de l'Inter Milan. «Pour être honnête, j'ai toujours été fan de la Juventus de Turin, admet Michelle Hunziker. C'est pour ça que je ne suis jamais allée au stade avec Yann.» Il confirme: «On ne peut rien y faire!»

D'ailleurs, ils n'ont encore rien entrepris ensemble dans leur vie privée. Michelle Hunziker propose une réunion de famille. Yann Sommer vit avec sa femme Alina et ses filles Mila et Nayla à Milan, tandis que Michelle Hunziker est mère de trois filles et a un petit-fils. Selon divers articles de presse, elle vit un conte de fée avec le milliardaire italien Nino Tronchetti Provera. Est-elle encore sur un petit nuage pendant le tournage de la campagne? «Je vis portée par l'amour et je m'émerveille toujours devant les belles choses du quotidien», répond-elle évasivement, avant d'ajouter: «Oui, en ce moment je vois beaucoup la vie en rose.»

Dans la vidéo YouTube diffusée dès le 23 septembre en Italie et au Tessin, Yann Sommer et Michelle Hunziker rencontrent le célèbre cuisinier Andreas Caminada. Il leur fait goûter de bons petits plats et découvrir les bienfaits d'un bain de glace. «Le plaisir passe avant tout dans ma vie. C'est terrible de passer son temps à compter les calories, confie Michelle Hunziker. J'ai fait six heures de voiture pour venir jusqu'ici et bien manger.» Yann Sommer, qui s'entraîne trois heures par jour, est du même avis: «C'est si important de manger avec plaisir et d'apprécier la préparation d'un plat.»

Michelle Hunziker vacille

Mais lors du tournage, le bain de glace donne des maux de tête à Michelle Hunziker. «Je n'y suis pas habituée. J'ai déjà essayé le cryosauna et les bains de glace chez moi, mais il faisait douze degrés et je ne pouvais pas tenir plus de trois minutes», raconte-t-elle. Yann Sommer en revanche est plus expérimenté: «Je le fais régulièrement et j'ai même mon propre bain de glace à la maison.»

Au début, Michelle Hunziker n'arrive pas à entrer dans le bain glacé. Pour les besoins du tournage, elle s'allonge dans un tonneau vide, tandis que Yann Sommer se prête au jeu. Ironie du sort: à l'image, c'est lui qui semble souffrir le plus du froid tandis qu'elle a l'air très à l'aise.

Finalement, Michelle Hunziker prend son courage à deux mains, saute dans la cuve et s'immerge brièvement. «C'est sain, et je ne veux pas m'en priver», dit-elle en riant de cette action spontanée. Ce qu'elle retient de cette expérience: «Il vaut mieux passer à la télévision devant des millions de personnes que de prendre un bain glacé.»