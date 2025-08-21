Le jour où Yann Sommer dégoûtait l'entraîneur de Besiktas

Ole Gunnar Solskjær revient en Suisse avec Besiktas, déterminé à briser une série noire. Après ses souvenirs amers face à Bâle et Young Boys, le Norvégien veut enfin signer une victoire helvétique, cette fois contre Lausanne-Sport à la Tuilière.

1/5 En conférence de presse à Lausanne mercredi, Ole Gunnar Solskjær a évoqué ses confrontations avec des clubs suisses. Photo: Anadolu via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour la troisième fois de sa carrière de coach, Ole Gunnar Solskjær est en Suisse pour y affronter jeudi l'un des représentants de son football. Après le FC Bâle et Young Boys, l'adversaire se nomme Lausanne-Sport. Et en plus d'obtenir une qualification pour la phase finale de la Conference League, l'entraîneur norvégien espère enfin obtenir une victoire face à une formation helvétique.

En effet, en août 2012, alors à la tête de Molde, son club formateur et lors de son premier job de numéro un, Solskjær s'était rendu au Saint-Jacob Parc. Résultat: un nul 1-1 lors du 3e tour aller des qualifications pour la Ligue des champions. «Nous n'avions pas eu de chance, se rappelle-t-il dans la salle de presse de la Tuilière, 13 ans plus tard, presque jour pour jour. Yann Sommer avait été très fort et avait arrêté un penalty en fin de match. Magne Hoseht en a mis 48 sur 49 dans sa carrière, mais avait loupé celui-ci.»

Solskjær a de la mémoire

Une semaine plus tard, c'était au tour des Rhénans de se rendre en Norvège. «Nous avions perdu 0-1 à la maison, avec un joueur de moins», poursuit-il. S'il se souvient bien de ses affrontements avec le FC Bâle, d'un Yann Sommer qui lui a visiblement fait faire quelques cauchemars, c'est également le cas concernant sa rencontre avec YB.

C'était en septembre 2021, dans un Wankdorf chauffé à blanc, lors de la première journée de feu la phase de groupes de la Ligue des champions. «Le désastre de la dernière minute, sourit-il jaune (et noir). Jesse Lingard leur avait offert le but (ndlr: en manquant sa passe en retrait pour David de Gea, cadeau dont profitait Jordan Siebatcheu à la 95e). Nous étions aussi à dix cette fois-ci.»

Une première victoire en Suisse pour le Norvégien?

Point commun entre sa dernière venue en Suisse et la rencontre de ce jeudi face au LS? La rencontre se jouera sur synthétique. «C'était d'ailleurs à cause de cette surface de jeu qu'Aaron Wan-Bissaka avait été expulsé face à YB», ajoute Solskjær, mimant l'action avec ses mains devant des journalistes turcs qui ne devaient eux pas avoir l’action en tête.

Les terrains artificiels, le Norvégien les connaît. «J’ai grandi et joué sur des terrains comme celui-ci en Norvège. C’est différent. C’est pour ça qu’on vient le jouer avant le match, pour ressentir le terrain», explique-t-il, ajoutant qu'il donnera quelques conseils à ses joueurs avant la partie. «La balle rebondit plus vite quand il pleut, plus haut quand c’est sec. Il faut jouer différemment», explique-t-il, déterminé à enfin battre une équipe suisse pour «changer cette statistique» face à une «bonne équipe». De son côté, le LS espère forcément prolonger la série.