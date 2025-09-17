L'Inter maintient sa confiance à Yann Sommer

Yann Sommer bénéficie du soutien de l'Inter et de son entraîneur Cristian Chivu. Le technicien roumain a annoncé en conférence de presse maintenir sa confiance à l'ancien gardien de l'équipe nationale. L'Inter affronte l'Ajax ce mercredi en Ligue des champions.
Auteur d'un début de saison contrasté en Italie, Yann Sommer sera aligné ce soir dans les buts. Ce devrait également être le cas de son compatriote Manuel Akanji, en défense. «Je n’ai jamais parlé d’un changement de gardien, Sommer a prouvé l’année dernière sa valeur, je ne changerais pas Sommer à la demande du peuple. Il doit être soutenu en ce moment, il est juste qu’une personne de sa valeur et avec son expérience reste dans les buts», a affirmé son entraîneur.
Yann Sommer aura l'occasion de lui rendre cette confiance. Coup d'envoi à 21h entre l'Ajax et l'Inter.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
1
2
3
3
Qarabag FK
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
6
Borussia Dortmund
1
0
1
7
Juventus Turin
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta Bergame
0
0
0
8
Atlético Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern Munich
0
0
0
8
Bodo/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Bruges
0
0
0
8
Eintracht Francfort
0
0
0
8
FC Barcelone
0
0
0
8
FC Copenhague
0
0
0
8
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Milan
0
0
0
8
Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City FC
0
0
0
8
Newcastle United FC
0
0
0
8
Olympiakos
0
0
0
8
Paphos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
Slavia Prague
0
0
0
8
Sporting CP
0
0
0
8
SSC Naples
0
0
0
32
Benfica Lisbonne
1
-1
0
33
Olympique Marseille
1
-1
0
34
Villarreal CF
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
1
-2
0