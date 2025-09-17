L'Inter maintient sa confiance à Yann Sommer

Dernière mise à jour: il y a 2 minutes

L'Inter affronte ce mercredi soir l'Ajax en Ligue des champions, à la Johan Cruyff Arena. Ce sera avec Yann Sommer dans les buts.

Yann Sommer reste le gardien numéro 1 de l'Inter. Photo: Getty Images

Blick Sport

Yann Sommer bénéficie du soutien de l'Inter et de son entraîneur Cristian Chivu. Le technicien roumain a annoncé en conférence de presse maintenir sa confiance à l'ancien gardien de l'équipe nationale. L'Inter affronte l'Ajax ce mercredi en Ligue des champions.

Auteur d'un début de saison contrasté en Italie, Yann Sommer sera aligné ce soir dans les buts. Ce devrait également être le cas de son compatriote Manuel Akanji, en défense. «Je n’ai jamais parlé d’un changement de gardien, Sommer a prouvé l’année dernière sa valeur, je ne changerais pas Sommer à la demande du peuple. Il doit être soutenu en ce moment, il est juste qu’une personne de sa valeur et avec son expérience reste dans les buts», a affirmé son entraîneur.

Yann Sommer aura l'occasion de lui rendre cette confiance. Coup d'envoi à 21h entre l'Ajax et l'Inter.