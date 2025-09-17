DE
FR

Après un match rempli de buts
Cette star de la Juve ne connaît visiblement pas Gregor Kobel

La Juventus et Dortmund se sont séparés sur un score de 4-4 en Ligue des champions. Malgré les quatre buts encaissés, le gardien du BVB Gregor Kobel a réalisé une excellente performance. Cela ne lui assure pas pour autant une notoriété solide.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
1/2
Entre Gregor Kobel et Kenan Yıldız, il faudra refaire les présentations.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Quel match, quel spectacle, quelle soirée! La Juventus Turin et Dortmund ont livré une fin de rencontre mémorable mardi soir en Ligue des champions (4-4). Huit buts et une nouvelle remontée incroyable de la Juventus, après que la Vieille Dame a déjà renversé la situation avec deux buts en fin de match lors du derby d’Italie 4-3 samedi dernier contre l’Inter en Serie A.

«Je croyais qu'il était arrière droit»

Si le spectacle était au rendez-vous, le gardien du BVB Gregor Kobel était frustré. Il est l’une des raisons pour lesquelles son équipe semblait assurée de l’emporter jusque dans les arrêts de jeu. Il a démontré toute sa classe dès la 4e minute, en interceptant la frappe lointaine déviée de Képhren Thuram sur la barre transversale. Et à la 80e minute, il a miraculeusement dévié sur le poteau la frappe exceptionnelle de Kenan Yildiz. Peu après, Ramy Bensebaini a inscrit un penalty pour porter le score à 4-2, un fait de jeu apparemment décisif.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Nous devons terminer le match avec plus de sang-froid et de calme», a regretté le Suisse. «Il faut juste défendre, sortir le ballon et laisser le temps s’écouler. Nous devons jouer un football plus mature.» En plus du résultat de la rencontre, le portier a une autre raison d’être remonté: il n’est visiblement pas connu de tous ses adversaires malgré sa performance.

Interrogée à l’issue du match sur Gregor Kobel, la star turque de la Juve Kenan Yıldız a répondu en doutant légèrement: «Oui, c’est un super joueur», avant de s’interrompre quelques secondes plus tard. «Kobel? Je pensais qu’il était arrière droit.» Raté. Décidément cette soirée a réservé bien des surprises.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
3
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
4
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
7
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
0
0
0
8
Atlético Madrid
Atlético Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern Munich
Bayern Munich
0
0
0
8
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Bruges
FC Bruges
0
0
0
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
0
0
0
8
FC Barcelone
FC Barcelone
0
0
0
8
FC Copenhague
FC Copenhague
0
0
0
8
Galatasaray SK
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Milan
Inter Milan
0
0
0
8
Kairat Almaty
Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
8
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
8
Olympiakos
Olympiakos
0
0
0
8
Paphos FC
Paphos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
Slavia Prague
Slavia Prague
0
0
0
8
Sporting CP
Sporting CP
0
0
0
8
SSC Naples
SSC Naples
0
0
0
32
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
1
-1
0
33
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
34
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus