La Juventus et Dortmund se sont séparés sur un score de 4-4 en Ligue des champions. Malgré les quatre buts encaissés, le gardien du BVB Gregor Kobel a réalisé une excellente performance. Cela ne lui assure pas pour autant une notoriété solide.

1/2 Entre Gregor Kobel et Kenan Yıldız, il faudra refaire les présentations. Photo: Getty Images

Blick Sport

Quel match, quel spectacle, quelle soirée! La Juventus Turin et Dortmund ont livré une fin de rencontre mémorable mardi soir en Ligue des champions (4-4). Huit buts et une nouvelle remontée incroyable de la Juventus, après que la Vieille Dame a déjà renversé la situation avec deux buts en fin de match lors du derby d’Italie 4-3 samedi dernier contre l’Inter en Serie A.

«Je croyais qu'il était arrière droit»

Si le spectacle était au rendez-vous, le gardien du BVB Gregor Kobel était frustré. Il est l’une des raisons pour lesquelles son équipe semblait assurée de l’emporter jusque dans les arrêts de jeu. Il a démontré toute sa classe dès la 4e minute, en interceptant la frappe lointaine déviée de Képhren Thuram sur la barre transversale. Et à la 80e minute, il a miraculeusement dévié sur le poteau la frappe exceptionnelle de Kenan Yildiz. Peu après, Ramy Bensebaini a inscrit un penalty pour porter le score à 4-2, un fait de jeu apparemment décisif.

«Nous devons terminer le match avec plus de sang-froid et de calme», a regretté le Suisse. «Il faut juste défendre, sortir le ballon et laisser le temps s’écouler. Nous devons jouer un football plus mature.» En plus du résultat de la rencontre, le portier a une autre raison d’être remonté: il n’est visiblement pas connu de tous ses adversaires malgré sa performance.

Interrogée à l’issue du match sur Gregor Kobel, la star turque de la Juve Kenan Yıldız a répondu en doutant légèrement: «Oui, c’est un super joueur», avant de s’interrompre quelques secondes plus tard. «Kobel? Je pensais qu’il était arrière droit.» Raté. Décidément cette soirée a réservé bien des surprises.