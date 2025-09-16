Un match complètement fou entre la Juve et Dortmund

La partie s'est totalement débridée après le thé. Les visiteurs ont pris l'avantage deux fois, par Adeyemi (52e) et Nmecha (65e). Mais la Juve a répliqué grâce à Yildiz (63e), auteur d'une frappe somptueuse, et au joker Vlahovic (67e).
Le BVB est repassé devant grâce à Yan Couto (74e) puis Bensebaini (86e/penalty). Mais les Italiens n'ont rien lâché. Vlahovic a réduit l'écart (94e) avant de servir Kelly pour le 4-4 (96e) dans un final hallucinant. Gregor Kobel n'a rien pu faire sur les quatre buts encaissés. Le portier suisse a par ailleurs sauvé plusieurs fois son camp.
Le Real Madrid s'en sort bien face à Marseille
Le Real Madrid a peiné à domicile face à Marseille (2-1), mais s'en est sorti grâce à un doublé de Mbappé sur penalty. Les visiteurs ne se sont pas cachés et ont ouvert le score par Weah (22e). Sur penalty, Mbappé a égalisé (29e). Rulli a ensuite souvent sauvé l'OM. Le Real a perdu ses deux latéraux droits: Alexander-Arnold est sorti sur blessure (5e), et Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli (72e). Un deuxième penalty de Mbappé a fait la différence (81e).
Qarabag, l'un des petits poucets de la compétition, a démontré avoir sa place à ce niveau. Le club azéri, mené 2-0 à Lisbonne par le Benfica après un quart d'heure, a trouvé les ressources pour finalement créer la sensation et s'imposer 3-2 grâce à Kashchuk (86e).
A Londres, Tottenham l'a emporté 1-0 face à Villarreal. La décision est tombée sur un autogoal gag du gardien Luiz Junior dès la 4e.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Union Saint-Gilloise
1
2
3
2
Arsenal FC
1
2
3
3
Qarabag FK
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
6
Borussia Dortmund
1
0
1
7
Juventus Turin
1
0
1
8
Ajax Amsterdam
0
0
0
8
AS Monaco
0
0
0
8
Atalanta Bergame
0
0
0
8
Atlético Madrid
0
0
0
8
Bayer Leverkusen
0
0
0
8
Bayern Munich
0
0
0
8
Bodo/Glimt
0
0
0
8
Chelsea FC
0
0
0
8
FC Bruges
0
0
0
8
Eintracht Francfort
0
0
0
8
FC Barcelone
0
0
0
8
FC Copenhague
0
0
0
8
Galatasaray SK
0
0
0
8
Inter Milan
0
0
0
8
Kairat Almaty
0
0
0
8
Liverpool FC
0
0
0
8
Manchester City FC
0
0
0
8
Newcastle United FC
0
0
0
8
Olympiakos
0
0
0
8
Paphos FC
0
0
0
8
Paris Saint-Germain
0
0
0
8
Slavia Prague
0
0
0
8
Sporting CP
0
0
0
8
SSC Naples
0
0
0
32
Benfica Lisbonne
1
-1
0
33
Olympique Marseille
1
-1
0
34
Villarreal CF
1
-1
0
35
PSV Eindhoven
1
-2
0
36
Athletic Bilbao
1
-2
0