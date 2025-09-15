DE
Sur le banc face à l'Ajax?
Yann Sommer pourrait perdre sa place de titulaire à l'Inter

Yann Sommer sera-t-il titularisé comme à l’accoutumée dans les buts de l’Inter Milan face à l’Ajax en Ligue des champions? Un journal italien affirme que non.
Publié: il y a 10 minutes
Yann Sommer ne devrait pas être dans les buts de l'Inter pour le début de la Ligue des champions, selon la «Gazzetta dello Sport».
Carlo Steiner

Mercredi à 21h, l’Inter entamera sa nouvelle saison de Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Mais une surprise de taille pourrait marquer cette rencontre: le gardien suisse Yann Sommer, habituellement titulaire, pourrait débuter sur le banc.

Josep Martinez préféré à Yann Sommer?

Selon La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de l’Inter Christian Chivu devrait aligner Josep Martinez dans les buts. Ce serait la deuxième apparition en Ligue des champions de l’Espagnol sous les couleurs nerazzurre.

L’Inter avait recruté Josep Martinez pour 13,5 millions d’euros au CFC Gênes avant la saison dernière, avec l’idée qu’il succède tôt ou tard à Yann Sommer. Le contrat du Suisse ne court d’ailleurs plus que jusqu’à la fin de la saison actuelle. Un remplacement progressif n’est donc pas à exclure.

Un moment opportun pour un changement?

Pour La Gazzetta dello Sport, le timing pourrait être idéal: «L’Inter doit vérifier si Josep Martinez peut devenir un joueur de valeur dans lequel il vaut la peine d’investir. Ce pourrait être le moment de chercher un successeur dans son propre vestiaire plutôt que sur le marché des transferts.»

Le journal rappelle aussi que Yann Sommer n’a pas semblé irréprochable samedi dernier lors de la défaite 4-3 contre la Juventus, encaissant deux buts sur lesquels il a paru hésitant.

Une décision ponctuelle?

Selon le quotidien sportif italien, cette mise à l’écart ne serait toutefois pas une sanction: «Il n’y a aucune intention de punir derrière cette décision. Yann Sommer reste bien sûr un gardien fiable, avec l’expérience nécessaire pour tenir sa position.» Les premières réponses tomberont mercredi soir, à Amsterdam.

