Format, primes et affiches
Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle édition de la Ligue des champions

Mardi soir débute la nouvelle saison de la Ligue des champions. Combien d’argent sera en jeu, quels Suisses fouleront les pelouses et quelles seront les grandes affiches?
Publié: 19:22 heures
Quelqu’un peut-il détrôner le PSG, tenant du titre? La Ligue des champions est de retour!
Le format

Pour la deuxième fois, la Ligue des champions se dispute sous son nouveau format. Les 36 équipes engagées forment un grand tableau, où chacune affronte huit adversaires différents: quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Les rencontres se jouent à 18h45 ou à 21h.

À l’issue de cette phase de ligue, les huit meilleures équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les formations classées entre la 9e et la 24e place doivent passer par un tour de play-off aller-retour pour décrocher l’un des huit billets restants. À partir des huitièmes, la compétition reprend son rythme habituel, avec une phase à élimination directe en matches aller et retour.

Les primes

Comme chaque saison, l’UEFA distribue d’importantes primes aux participants. La qualification pour la phase de ligue rapporte déjà 17,4 millions de francs suisses à chacune des 36 équipes. Ensuite, chaque victoire est récompensée par 2 millions de francs et chaque match nul par 650'000 francs. Les gains augmentent à chaque tour de la phase à élimination directe:

  • 10,2 millions pour une qualification en huitièmes,
  • 11,6 millions pour les quarts,
  • 14 millions pour les demi-finales,
  • 17,2 millions pour une place en finale, plus 6 millions supplémentaires pour le vainqueur.

Au total, une équipe peut espérer gagner jusqu’à 150 millions de francs. L’UEFA distribuera cette saison 2,275 milliards de francs aux clubs participants.

Les Suisses

Cette année, aucune équipe suisse n’est présente en Ligue des champions, le FC Bâle ayant échoué lors du dernier tour de qualification contre Copenhague. Mais plusieurs joueurs helvétiques évolueront sur la scène européenne.

Gregor Kobel est titulaire dans les buts du Borussia Dortmund, tandis que Yann Sommer et Manuel Akanji, prêté par Manchester City, défendent les couleurs de l’Inter Milan. Philipp Köhn et Denis Zakaria jouent à Monaco, Fabian Schär à Newcastle et Aurèle Amenda à l’Eintracht Francfort. Du côté de Galatasaray, Berkan Kutlu, formé à Sion et détenteur du passeport suisse, évolue désormais avec la sélection turque.

En revanche, Ulisses Garcia (Marseille) et Marc Giger (Union Saint-Gilloise) n’ont pas été retenus pour la Ligue des champions par leur club. La présence helvétique a donc fortement diminué pour cette édition: ils étaient 19 joueurs suisses (hors Young Boys) l’an dernier, ils ne sont plus que huit cette saison.

Un autre Suisse sera sous le feu des projecteurs: l’arbitre Sandro Schärer, déjà présent l’an dernier, dirigera des rencontres de C1. Pour la première journée, il officiera lors du match PSG – Atalanta Bergame, entouré d’un corps arbitral helvétique composé de Stéphane De Almeida et Jonas Erini (assistants), Lionel Tschudi (quatrième officiel) et Fedayi San (assistant VAR). L’arbitre de Super League Urs Schnyder fait également partie du groupe élargi des arbitres européens, mais il ne sera pas désigné pour la première journée.

La finale

La finale est programmée au 30 mai 2026, à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie).

Les affiches

Dès la phase de ligue, de grands chocs sont attendus. Le PSG, tenant du titre, retrouvera notamment le Bayern Munich et Barcelone. Le Real Madrid sera confronté à Manchester City et Liverpool.

Pour les Suisses, l’un des duels marquants sera celui des gardiens, avec Gregor Kobel face à Yann Sommer lors de l’affiche Dortmund – Inter Milan.

Playoffs
Barrages qualificatifs
