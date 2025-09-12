L'UEFA annonce un changement majeur en Champions League

L’UEFA a assoupli son règlement de la Champions League: les clubs pourront désormais remplacer un joueur de champ blessé ou malade de longue durée en cours de phase de championnat. Une nouveauté qui intervient alors que plusieurs joueurs ont été exclus des listes.

L'UEFA a annoncé un changement majeur pour la Ligue des champions. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

L’Olympique de Marseille débutera sa campagne de Ligue des Champions sans plusieurs joueurs, dont le Genevois Ulisses Garcia. Le latéral gauche, arrivé l’hiver dernier, n’a pas été retenu par Roberto De Zerbi dans la liste transmise à l’UEFA. Une déception pour l’ancien défenseur de Young Boys, qui n’est pas le seul Marseillais écarté: Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay ont également été laissés de côté.

Comme chaque saison, certains clubs doivent sacrifier des éléments en raison des quotas et des contraintes réglementaires imposées par l’UEFA. L’OM n’est pas un cas isolé. Mathys Tel, par exemple, n’a pas été convoqué par Tottenham. Le coach Thomas Frank a dû réduire son effectif à 22 noms, faute d’assez de joueurs formés au club. «Quand vous n’êtes pas dans une liste, c’est sûr que ça fait mal. Mais je suis quelqu’un qui reste positif. C’est une déception, j’aurais aimé y être, mais il faut respecter le choix du coach et travailler pour répondre sur le terrain», a réagi l’international français.

L'UEFA assouplit son règlement

Même scénario ailleurs en Europe: Federico Chiesa n’a pas trouvé sa place à Liverpool sous les ordres d’Arne Slot, tandis qu’à Chelsea, Facundo Buonanotte est resté sur le carreau. Gabriel Jesus, de son côté, a été écarté par Arsenal.

Jeudi à Tirana, l’UEFA a décidé d’assouplir légèrement son règlement. Jusqu’ici, seuls les gardiens pouvaient être remplacés en cours de compétition. Désormais, les clubs auront aussi la possibilité d'échanger un joueur de champ en cas de blessure ou de maladie de longue durée. Et ce jusqu’à la sixième journée de la phase de championnat.

«Le Comité exécutif a approuvé un amendement au règlement des compétitions interclubs masculines de l’UEFA 2025/26 pour admettre le remplacement temporaire d’un maximum d’un joueur de champ souffrant d’une blessure ou d’une maladie de longue durée pendant la phase de championnat jusqu’à la 6e journée incluse», a précisé l’instance. Objectif: éviter de réduire injustement les effectifs et protéger les joueurs face à une charge de travail croissante.