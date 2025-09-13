DE
FR

Sale soirée pour Yann Sommer
Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

L'Inter Milan s'incline 4-3 face à la Juventus dans un derby d'Italie palpitant. Manuel Akanji fait ses débuts en Serie A, tandis que Yann Sommer encaisse quatre buts sur quatre tirs cadrés.
Publié: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
Manuel Akanji a directement été titularisé avec l'Inter.
Photo: DUKAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Manuel Akanji a vécu des débuts complètement fous en Serie A samedi à l'occasion du derby d'Italie. Le nouveau défenseur de l'Inter Milan a vu la Juventus renverser la tendance en fin de match (4-3).

Les Nerazzurri menaient pourtant 3-2 jusqu'à la 83e après une réussite de Marcus Thuram (76e) que les tifosi milanais pensaient décisive. Mais son petit frère Khéphren à égalisé sept minutes plus tard avant que le jeune Monténégrin Vasilije Adzic (19 ans) n'offre les trois points à la Juve dans les arrêts de jeu (91e).

Yann Sommer passe une sale soirée

Le club du Piémont avait mené par deux fois au score avant cette fin de match renversante, mais à chaque fois son rival lombard était revenu à égalité grâce au Turc Hakan Calhanoglu. En encaissant quatre buts sur les quatre tirs cadrés turinois, le gardien suisse de l'Inter Yann Sommer a passé une sale soirée.

A lire aussi
Adrien Rabiot affirme s'être réconcilié avec Jonathan Rowe
Après la «bagarre de bar»
Adrien Rabiot affirme s'être réconcilié avec Jonathan Rowe
Super League, Premier League, Serie A… les favoris de la saison 2025-2026
Barça ou Real? YB ou Bâle?
Quels sont les favoris de chaque championnat européen?

Manuel Akanji espérait sans doute vivre une première moins animée au sein de la défense intériste. Le Zurichois, arrivé en provenance de Manchester City à la toute fin du mercato le 1er septembre, a été directement titularisé par son entraîneur Cristian Chivu. L'ex-international roumain fait déjà face à une immense pression après cette deuxième défaite de rang.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
SSC Naples
3:0
3
6
9
2
Juventus Turin
Juventus Turin
3
4
9
3
US Cremonese
US Cremonese
2
2
6
4
AS Rome
AS Rome
2
2
6
5
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
3
1
4
5
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
7
Inter Milan
Inter Milan
3
3
3
8
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
3
9
Milan AC
Milan AC
2
1
3
10
Côme 1907
Côme 1907
2
1
3
11
Bologne FC
Bologne FC
2
0
3
12
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
0
2
13
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
0:3
3
-3
2
14
Pise SC
Pise SC
2
-1
1
15
Genoa CFC
Genoa CFC
2
-1
1
16
US Lecce
US Lecce
2
-2
1
17
Hellas Vérone
Hellas Vérone
2
-4
1
17
Parme Calcio
Parme Calcio
3
-4
1
19
Torino FC
Torino FC
2
-5
1
20
Sassuolo
Sassuolo
2
-3
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus