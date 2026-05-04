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Victime pas identifiée
Un piéton mortellement percuté par un cycliste à Winterthour

Un dramatique accident s'est produit samedi soir près de la gare de Winterthour. Un cycliste de 31 ans a percuté un passant qui est décédé sur place.
Publié: il y a 16 minutes
Malgré les premiers secours, le malheureux est décédé sur place (photo prétexte).
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Un piéton a été mortellement percuté samedi soir par un cycliste dans un passage souterrain réservé aux vélos près de la gare de Winterthour (ZH). La police n'a pas encore pu identifier la victime.

L'accident s'est produit samedi vers 21h45, indique lundi la police municipale de Winterthour. Le piéton circulait dans le passage en même temps qu'un cycliste de 31 ans. Selon les premières investigations, la collision s'est produite juste après un virage: le piéton est tombé et s'est grièvement blessé.

Malgré les premiers secours, le malheureux est décédé sur place. L’Institut de médecine légale de Zurich procède encore à l'identification formelle de la victime. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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