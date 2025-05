1/6 Un cycliste vaudois s'est pris cette DeLorean en pleine poire, jeudi au Mont-sur-Lausanne.

«Mais est-ce que la voiture va bien?» Voilà ce que se sont demandés de nombreux internautes du monde entier, à la vue de la vidéo devenue virale d'une collision entre un cycliste de 82 ans et une mythique DeLorean, ce jeudi sur une route vaudoise du Mont-sur-Lausanne. Blick a retrouvé le propriétaire du modèle bien connu des adeptes des voyages temporels de la trilogie «Retour vers le futur».

Avant de prendre des nouvelles de la voiture (et du cycliste), revenons un peu en arrière. Ce jour-là, le Vaudois Michaël Guenat (38 ans) prête sa voiture chérie à un ami – un acte rare, réservé à des privilégiés «qui se comptent sur les doigts d'une main». Mais en raison d'un «problème de batterie», la bagnole de cinéma tombe en panne.

Son conducteur du jour reste immobilisé pendant plus d'1h30 à l'arrêt de bus Fougères, dans la zone industrielle d'En Budron. Rapidement appelée par le proprio, la dépanneuse ne pointe pas le bout de son nez, ce qui laisse aux passants tout le temps d'admirer la voiture de collection. «Nom de Zeus», se disent peut-être certains d'entre eux.

Entre cycliste et DeLorean, ça fait «buzz»

Le cycliste, un senior suisse, n'avait clairement pas les yeux sur la DeLorean au moment d'arriver à sa hauteur. Concentré sur le passage piéton mais roulant «relativement vite», il se déporte vers la droite et percute violemment l'arrière-train de la voiture.

Son casque se cogne sur le pare-brise et l'homme tombe à la renverse, assommé. Plusieurs personnes viennent rapidement à son secours. Et Michaël Guenat reçoit un coup de fil de son ami: «La police est venue faire le constat et m'a dit que ce genre d’accident est assez courant pour les vélos».

Le hasard fait l'histoire, quelqu'un a filmé la scène. C'est le buzz comme jamais pour le propriétaire, habitué que des inconnus prennent son carrosse en photos. «Deux heures après l'accident, la vidéo tournait sur Instagram, partagée par des comptes en anglais. C’est allé jusqu’à l’acteur Johnny Knoxville, la star des films Jackass, qui l’a partagée en story.»

Partagée par plusieurs comptes, la vidéo totalise presque 10 millions de vues et au moins 300'000 likes. «Ça a pris beaucoup d’ampleur, mesure Michaël Guenat. Heureusement, cela ne porte préjudice à personne. Le cycliste n’est pas reconnaissable et ma plaque est visible, mais ce n’est pas un problème. Par contre, je suis impressionné les milliers de commentaires parfois déplacés à l’encontre des cyclistes.»

Une situation très improbable

Michaël Guenat estime à «une quinzaine» le nombre de DeLorean en Suisse, pour cinq côté romand, dont «seulement trois» qui roulent régulièrement. «Niveau probabilité, on est pas mal, rigole le fiscaliste. Il a fallu qu’un cycliste rentre dans une DeLorean en panne dans le canton de Vaud, et qu’en plus ce soit filmé.»

Manque de pot supplémentaire, la dépanneuse censée arriver bien plus tôt a aussi eu un problème sur la route. «Finalement, elle est arrivée en même temps que la police et l’ambulance», s'amuse le propriétaire de la DeLorean amochée. Le Vaudois tient à rassurer: «Le cycliste s’en est tiré avec des balafres superficielles. Mais à plus de 80 ans, il n’est pas tout jeune. Il s'est clairement fait mal et a pu être choqué.»

Il y a de la casse

Mais la voiture, ça roule? «Il n’y a pas beaucoup de dégâts, tempère le fiscaliste de profession. Le pare-choc a quelques griffures et le Loover (ndlr: le capot-moteur noir caractéristique de l'arrière des DeLorean) est cassé.» Pas de quoi alarmer le trentenaire: «Heureusement, cette voiture a des passionnés et on retrouve des pièces sans problème. En termes de frais, ce ne sera pas plus cher qu’une voiture normale.»

Enfin, Blick a posé à son propriétaire la question suivante: Si vous pouviez revenir dans le passé, est-ce que vous déplaceriez votre voiture de quelques mètres vers la droite, en avertissant le cycliste de regarder devant lui? Réponse du Marty McFly vaudois: «Oui, pour épargner le cycliste, mais surtout pour éviter la casse à ma voiture.»

Le vélo de l'octogénaire, lui, n'a pas survécu et «est brisé en deux», observe Michaël Guenat sur la vidéo. Une victoire de plus pour la mythique DeLorean, qui s'envole vers de nouvelles aventures à 88 miles à l'heure.