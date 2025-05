1/4 Sur Instagram et autres réseaux, une vidéo est devenue virale: on y voit un cycliste écraser une voiture à l'arrêt. Photo: Screenshot Instagram / @swissmeme

Natascha Ruggli

Une vidéo montrant une collision étonnante entre un cycliste et une voiture de la célèbre marque DeLorean circule actuellement sur les réseaux sociaux. On y voit un cycliste qui, apparemment, ne remarque pas la voiture arrêtée juste devant lui: par conséquent, il ne freine pas et la percute – alors même qu’il ne roule pas particulièrement vite. Il est projeté tête la première sur le coffre, avant de s’effondrer au sol. Des passants accourent immédiatement pour lui porter secours. Par hasard, un témoin a filmé la scène et la vidéo est devenue virale. Mais que s’est-il exactement passé dans cet étrange accident?

La vidéo devient virale sur Instagram

Selon les informations de Blick, la scène se serait déroulée dans le canton de Vaud. Interrogée sur le sujet, la police cantonale vaudoise a confirmé l’incident. D’après ses informations, la DeLorean est tombée en panne vendredi vers 17 heures. Le conducteur s’est alors arrêté à un arrêt de bus, au Mont-sur-Lausanne. C’est là qu’un homme de 82 ans, à vélo, est entré en collision avec la voiture. On ignore encore les circonstances précises de l’accident. L’authenticité de la vidéo n’a pas non plus été formellement confirmée. La police indique simplement que le cycliste a été transporté à l’hôpital, mais qu’il s’est entre-temps rétabli.

Sur Instagram, la vidéo a déjà récolté plus de 113'000 mentions «j’aime». Fait notable: les commentaires ne s’attardent pas tant sur l’état de santé du cycliste, mais plutôt sur celui de la voiture. «D’accord. Mais comment va la voiture?», écrit un utilisateur. Un autre commente: «Cette voiture est magnifique. Mon cœur saigne.» Les références aux célèbres films «Retour vers le futur», dans lesquels une DeLorean fait office de machine à voyager dans le temps, sont également nombreuses.