La Suisse offre un cadre de rêve. Sur X, un post représentant 20 paysages suisses est devenu viral après avoir été partagé par un certain Elon Musk. Un sacré coup de pub pour plusieurs régions du pays. De quoi l'inviter pour le remercier? La réponse est unanime.

1/4 Les paysages suisses, comme ici à Lauterbrunnen, dans l'Oberland bernois, font rêver de nombreuses personnes. Photo: Screenshot X/James Lucas

Robin Wegmüller

«Collines émeraude» dans le canton d'Obwald, «beauté céleste» au-dessus du village bernois de Kandersteg, de l'eau «aussi bleue que les Caraïbes» sur le lac de Brienz. Ces citations ne sont pas des citations tirées du dernier guide du Routard, mais d'une publication devenue virale sur X.

En effet, le blogueur italien James Lucas s'est fendu d'un post représentants des paysages idylliques de différentes régions du pays, laissant bon nombre d'internautes bouches-bées. «La Suisse n'a tout simplement pas l'air réelle», peut-on lire en titre du post.

Celui-ci est rapidement devenu viral, atteignant plusieurs dizaines de millions (!) de vues en quelques heures. Mardi, on comptait près de 55 millions de vues. Un véritable ras-de-marée portant l'empreinte du milliardaire Elon Musk, qui a partagé la publication sur son compte. «Magnifique», a commenté l'homme le plus riche du monde à l'adresse de ses 220 millions de followers. Un énorme coup de pub pour la Suisse et pour plusieurs de ses régions.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pas d'invitation personnelle pour Musk

Ce buzz réjouit les responsables du tourisme helvétique. Pour autant, lorsqu'on leur demande s'ils seraient prêts à inviter le milliardaire en Suisse pour le remercier, tous ou presque opposent une fin de non-recevoir.

«Si ça se passait comme ça, nous devrions inviter James Lucas, qui a fait ces magnifiques posts», estime Liên Burkard, porte-parole de Suisse Tourisme. Du côté de l'Oberland bernois, on se montre encore plus clair. «Nous sommes une région accueillante, mais Elon Musk ne recevra pas d'invitation personnelle», affirme Lino Gross-Erne, responsable du numérique au sein de l'agence Made in Bern.

Il en va tout autrement en Valais. «Chaque hôte est le bienvenu», déclare Roger Brunner, porte-parole de Valais Promotion. «A Elon Musk aussi, nous souhaiterions la bienvenue et nous l'accueillerions chaleureusement en Valais.» Roger Brunner y met toutefois une condition, sur le ton de la blague: «Il ne doit pas arriver avec sa tronçonneuse.» Le Valaisan fait ici allusion à une récente apparition remarquée du conseiller de Donald Trump au côté du président argentin Javier Milei.

Un coup de pub de courte durée

De manière générale, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus importants pour les destinations touristiques. En effet, de nombreux voyageurs y puisent leur inspiration. Pour autant, une simple publication aura un effet limité dans la durée. «De tels posts ont un caractère éphémère, il ne faut pas les surestimer», estime Bruno Hauswirth, chef du tourisme à la station bernoise de Grindelwald.

Daniel Scardino, directeur de l'office du tourisme d'Obwald, porte lui aussi un regard lucide sur la situation. «Les posts deviennent viraux aussi rapidement qu'ils disparaissent de l'attention du public», explique-t-il.

Une question reste toutefois sans réponse: pourquoi Elon Musk a-t-il rendu hommage à la Suisse? Ses racines n'y sont peut-être pas pour rien. La famille maternelle du gourou de la technologie a des origines emmentaloises. Un coup d'oeil sur son arbre généalogique nous permet en effet de remonter jusqu'aux communes de Signau et d'Eggiwil, toutes deux dans le canton de Berne.