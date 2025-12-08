DE
Sa version écartée
Un octogénaire condamné à 19 ans de prison pour assassinat

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine prononcée contre un Serbe de 80 ans qui avait tiré sur la compagne de son petit-fils en février 2021 à Winterthour. L’homme âgé a été condamné à 19 ans de prison pour assassinat.
Comme la Cour suprême du canton de Zurich, les juges de Mon Repos ont écarté cette version dans leur arrêt publié lundi.
Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d'un Serbe âgé de 80 ans qui avait tiré sur la femme de son petit-fils en février 2021 à Winterthour. L'octogénaire a écopé de 19 ans de prison pour assassinat.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant affirmait qu'il avait agi en état de légitime défense. La victime l'aurait menacé avec un couteau lorsqu'il serait entré dans son appartement. Comme la Cour suprême du canton de Zurich, les juges de Mon Repos ont écarté cette version dans leur arrêt publié lundi.

L'enquête a montré que la femme, sa fille et son bébé de 19 mois se trouvaient avec le condamné dans l'appartement où aucun couteau correspondant à la description n'a été retrouvé. En outre, les affirmations de l'homme concernant la distance de tir ne concordaient pas avec l'expertise balistique – il avait tiré trois fois au corps et trois fois dans la tête de la victime. Enfin, il s'est contredit à plusieurs reprises durant l'instruction.

Il n'acceptait pas la séparation

Le condamné avait appris quelques semaines auparavant en Serbie que la femme voulait se séparer de son petit-fils. En compagnie de ce dernier, il s'était alors rendu en Suisse avec un revolver et des cartouches car il n'acceptait pas cette décision.

En avril 2021, le Serbe a été victime d'une attaque cardiaque de telle sorte qu'il purge sa peine dans un établissement de soins et non dans une prison. La justice zurichoise a assorti la condamnation d'une expulsion pour 15 ans du territoire suisse.

