1/4 À l'avenir, les utilisateurs de Whatsapp pourront chatter sans révéler leur numéro. Photo: SEBASTIAN GOLLNOW

Tobias Bolzern

Chaque jour, nous sommes deux milliards de personnes à utiliser WhatsApp dans le monde. Jusqu'à présent, nous devions divulguer notre numéro de téléphone portable pour utiliser l'application, mais ça, c'était avant. En effet, le géant de la messagerie a prévu un grand changement: les pseudonymes, une fonctionnalité que ses concurrents, comme Signal ou Threema, utilisent depuis longtemps.

Pour le moment, notre numéro de téléphone portable est le seul moyen de communiquer sur WhatsApp. Mais avec les noms d'utilisateur, notre numéro de téléphone restera privé et nous serons toujours joignables. Malgré tout, l'anonymat complet, comme sur Threema, ne peut pas vraiment exister sur WhatsApp, car l'application a quand même besoin de notre numéro de téléphone en arrière-plan. Depuis des années, des rumeurs sur cette fonctionnalité circulent et, en octobre 2024, WhatsApp a confirmé pour la première fois travailler dessus.

Comment choisir votre pseudo

La fonctionnalité des pseudos est apparue pour la première fois dans une version test de la messagerie sur iPhone, d'après le site internet wabetainfo.com. Les pseudos doivent être compris entre 3 et 30 caractères, contenir des lettres et ne pas commencer par www. Vous pourrez aussi utiliser des lettres minuscules, des chiffres, des points et des traits de soulignement.

Attention: vous ne pourrez pas utiliser un pseudo déjà existant. Vos contacts qui n'auront pas enregistré votre numéro de portable ne verront que votre pseudo. Si vous le modifiez, un message apparaît dans le chat, comme pour les mises à jour des photos de profil. La fonction est en phase de test et n'est pas encore disponible pour les utilisateurs bêta. D'autres informations sont attendues dans les mois à venir.

Les créatifs s'éclatent

Parallèlement, Meta a mis à jour le statut de WhatsApp. Vous pourrez désormais créer des collages de photos jusqu'à six images, ajouter de la musique depuis une bibliothèque contenant des millions de titres et inviter vos contacts à réagir à votre statut.

Voici à quoi ressemblent les collages pour les messages de statut. Photo: META

Au lieu d'un simple texte, il vous sera possible d'ajouter des images, de la musique, des autocollants et des messages vocaux. La musique est limitée à 15 secondes pour les photos et 60 secondes pour les vidéos. Vous pourrez choisir une mise en page pour vos collages dans l'onglet «Actualités». Vos amis pourront réagir à votre statut sous «Ajouter le vôtre» et apporter leur propre contenu. Cette fonctionnalité sera lancée progressivement et devrait être disponible partout dans les prochains mois.